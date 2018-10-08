В Украине продолжает дорожать автогаз

В среднем по Украине автогаз стоит 15,47 грн/л. Фото: Факти - ICTV

После выходных в Украине стремительно подорожал автомобильный газ. В среднем цены выросли до 40 коп./л.

В сети "Авиас" автогаз подорожал до 14,98 грн/л. На АЗС "Укрнафты" топливо продают по 14,93 грн/л. В сетях Glusco и Chipo автогаз стоит 15,70 грн/л и 15,34 грн/л соответственно, пишет enkorr.

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На автозаправках ОККО, WOG, SOCAR, AMIC, Shell, KLO, UPG, "Надежда", "БРСМ-Нафта", Luxwen, Mango и "Кворум" автогаз прибавил в цене 1-40 коп./л. В сети SOCAR литр автогаза стоит дороже всего - 16,10 грн.

В среднем по Украине автогаз стоит 15,47 грн/л.

В мире нефть по состоянию на 8 октября стоит $83,39 за барр. По словам директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, если нефть подорожает на 10%, то цены на заправках вырастут в пределах 5%. Каждые $10 на барреле - это 1,5 грн на литре топлива. Если нефть будет стоить $100 за барр., то бензин подорожает до 40 грн за литр.