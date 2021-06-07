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понедельник, 07 июня 2021 17:10

В Украине появятся две новые монеты

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9 июня Нацбанк вводит в обращение две монеты номиналом 2 грн и 10 грн.

Двугривенную монету посвятили полковнику армии УНР Евгению Коновальцу. Она имеет диаметр 31 мм, выйдет тиражом 35 тыс. штук. Отчеканена из нейзильбера.

Автор: Нацбанк
  Двугривневыую монету посвятили полковнику армии УНР Евгению Коновальцу
Двугривневыую монету посвятили полковнику армии УНР Евгению Коновальцу

На реверсе монеты на зеркальном фоне изображен стилизованный портрет Евгения Коновальца, слева от которого надпись ОУН и стилизованный трезубец с мечом. Справа от надписи: Евгений Коновалец, а внизу - годы жизни: 1891 - 1938.

На аверсе монеты размещен номинал 2 грн и слова Коновальца: "Будемо мати силу, тоді вийдемо побідно з найгіршого лихоліття і здобудемо все, що нам треба".

Также 9 июня появится памятная серебряная монета "Спадок". Номинал - 10 грн, тираж - 4 тыс. штук.

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"На аверсе монеты размещен позолоченный малый государственный герб Украины. Внизу полукругом надписи: Украина и 10 гривен. В центре изображена украшенная знаками-символами спираль - многозначный символ эволюции Вселенной, развития, непрерывности, ритма дыхания и самой жизни", - сообщают в Нацбанке.

Автор: Нацбанк
  На реверсе монеты "Спадок" в окружении растительности изображен козак Мамай
На реверсе монеты "Спадок" в окружении растительности изображен козак Мамай

На реверсе монеты в окружении растительности изображен козак Мамай. Он держит украинское небо, украинскую культуру, все многовековое наследие народа. Вверху надпись "Спадок".

12 мая в Украине появилась памятная монета, посвященная украинскому писателю Василию Стефанику. Монету создали к 150-летию со дня рождения, сообщают в Национальном банке Украины.

Номинал монеты - 2 грн. Изготовлена ​​она из нейзильбера, имеет диаметр 31 мм. Вышла тиражом в 35 тыс.

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Дата
07
июня

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