В Украине появятся две новые монеты

9 июня Нацбанк вводит в обращение две монеты номиналом 2 грн и 10 грн.

Двугривенную монету посвятили полковнику армии УНР Евгению Коновальцу. Она имеет диаметр 31 мм, выйдет тиражом 35 тыс. штук. Отчеканена из нейзильбера.

Автор: Нацбанк Двугривневыую монету посвятили полковнику армии УНР Евгению Коновальцу

На реверсе монеты на зеркальном фоне изображен стилизованный портрет Евгения Коновальца, слева от которого надпись ОУН и стилизованный трезубец с мечом. Справа от надписи: Евгений Коновалец, а внизу - годы жизни: 1891 - 1938.

На аверсе монеты размещен номинал 2 грн и слова Коновальца: "Будемо мати силу, тоді вийдемо побідно з найгіршого лихоліття і здобудемо все, що нам треба".

Также 9 июня появится памятная серебряная монета "Спадок". Номинал - 10 грн, тираж - 4 тыс. штук.

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"На аверсе монеты размещен позолоченный малый государственный герб Украины. Внизу полукругом надписи: Украина и 10 гривен. В центре изображена украшенная знаками-символами спираль - многозначный символ эволюции Вселенной, развития, непрерывности, ритма дыхания и самой жизни", - сообщают в Нацбанке.

Автор: Нацбанк На реверсе монеты "Спадок" в окружении растительности изображен козак Мамай

На реверсе монеты в окружении растительности изображен козак Мамай. Он держит украинское небо, украинскую культуру, все многовековое наследие народа. Вверху надпись "Спадок".

12 мая в Украине появилась памятная монета, посвященная украинскому писателю Василию Стефанику. Монету создали к 150-летию со дня рождения, сообщают в Национальном банке Украины. Номинал монеты - 2 грн. Изготовлена ​​она из нейзильбера, имеет диаметр 31 мм. Вышла тиражом в 35 тыс.