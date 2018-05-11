В Украине появится монета посвящена картофелю

Нацбанк с 22 мая 2018 года вводит в обращение серебряную монету "Копання картоплі". Она будет иметь номинал 10 грн, тираж - 4 тыс. штук.

Монета посвящена раскрытию в художественно-образной манере иронического наива образов украинского архетипа. Ведь среди главных ценностей украинцев - земля-кормилица. Любовь к ней, работа всегда связывали Мужчину и Женщину. Монета можно заказать онлайн на сайте НБУ по цене 1027 грн, сообщили в пресс-службе регулятора.

На аверсе монеты размещено стилизованное изображение дерева жизни. Оно имеет зеркальное верховья. Снизу на зеркальном фоне размещены золотые бульбы картофеля. Внизу - малый Государственный Герб Украины, год чеканки монеты 2018.

Автор: bank.gov.ua На аверсе монеты размещено стилизованное изображение дерева жизни.

На реверсе монеты на зеркальном фоне размещены стилизованные изображения Мужчины и Женщины, которые копают картошку. Их фигуры образуют золотое сердце.

Автор: bank.gov.ua На реверсе монеты на зеркальном фоне размещены стилизованные изображения Мужчины и Женщины, которые копают картошку.

"Не думал, что копания картофеля можно так "завернуть". Оказывается наш архетип в картофеле, а мы думали - в сале. Ждем новые монеты: "Вытравливание колорадских жуков", "Окучивание", "Поедание жареной картошки", "Битва за межу"", - написал в Facebook финансовый эксперт Алексей Кущ.

С 18 апреля 2018 года Нацбанк в обращение ввел новую монету номиналом 10 грн и тиражом 1 млн штук. Она посвящена 100-летию создания Украинской военно-морского флота.