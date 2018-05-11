В Украине появится монета посвящена картофелю

 
Ексклюзивы
1/5
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
Просмотров: 1108
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
4 Просмотров: 2763
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
14 Просмотров: 50129
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
1 Просмотров: 1413
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
Просмотров: 3195
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Просмотров: 7263
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
Просмотров: 1998
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Просмотров: 1143
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
7 Просмотров: 7353
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
3 Просмотров: 11646
Фото
Все фото
6
7
10
14
14
&quot;В природе мало что летает с одним крылом&quot;: год назад Укрпочта обновила логотип
"В природе мало что летает с одним крылом": год назад Укрпочта обновила логотип
На чем зарабатывают новые миллиардеры из списка Forbes
На чем зарабатывают новые миллиардеры из списка Forbes
Виртуальные газопроводы и новые месторождения: как Украина достигнет газовой независимости
Виртуальные газопроводы и новые месторождения: как Украина достигнет газовой независимости
Студия с бумажного моделирования окупится за три месяца
Студия с бумажного моделирования окупится за три месяца
Отказ от копеек и замена бумажных гривен - нововведение Нацбанка
Отказ от копеек и замена бумажных гривен - нововведение Нацбанка
Видео
Все видео
Показали, как изготавливают новые украинские монеты
Показали, как изготавливают новые украинские монеты
3723, 4200 или 5000: какая минимальная зарплата светит украинцам
3723, 4200 или 5000: какая минимальная зарплата светит украинцам
Жизнь не сахар: завод Порошенко вдвое увеличил прибыль
Жизнь не сахар: завод Порошенко вдвое увеличил прибыль
"Самый больший мой успех, что выжил": Войцех Балчун руководил Укрзализныцей один год и 111 дней
"Самый больший мой успех, что выжил": Войцех Балчун руководил Укрзализныцей один год и 111 дней
Чем грозит Украине "Северный поток-2"
Чем грозит Украине "Северный поток-2"
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
3 Просмотров: 11646
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 2259
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
Просмотров: 7245
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6633
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2160
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 мая 2018
Просмотров: 576
Бути і хотіти
Довго дбаєш про те, ким бути. І от стаєш більш-менш таким, яким хотів. А потім намагаєшся згадати, ким же ти був до того. Й підозрюєш, що був кимось ...
пятница, 11 мая 2018 11:52

В Украине появится монета посвящена картофелю

  Комментировать

Нацбанк с 22 мая 2018 года вводит в обращение серебряную монету "Копання картоплі". Она будет иметь номинал 10 грн, тираж - 4 тыс. штук.

Монета посвящена раскрытию в художественно-образной манере иронического наива образов украинского архетипа. Ведь среди главных ценностей украинцев - земля-кормилица. Любовь к ней, работа всегда связывали Мужчину и Женщину. Монета можно заказать онлайн на сайте НБУ по цене 1027 грн, сообщили в пресс-службе регулятора.

На аверсе монеты размещено стилизованное изображение дерева жизни. Оно имеет зеркальное верховья. Снизу на зеркальном фоне размещены золотые бульбы картофеля. Внизу - малый Государственный Герб Украины, год чеканки монеты 2018.

Автор: bank.gov.ua
  На аверсе монеты размещено стилизованное изображение дерева жизни.
На аверсе монеты размещено стилизованное изображение дерева жизни.

На реверсе монеты на зеркальном фоне размещены стилизованные изображения Мужчины и Женщины, которые копают картошку. Их фигуры образуют золотое сердце.

Автор: bank.gov.ua
  На реверсе монеты на зеркальном фоне размещены стилизованные изображения Мужчины и Женщины, которые копают картошку.
На реверсе монеты на зеркальном фоне размещены стилизованные изображения Мужчины и Женщины, которые копают картошку.

"Не думал, что копания картофеля можно так "завернуть". Оказывается наш архетип в картофеле, а мы думали - в сале. Ждем новые монеты: "Вытравливание колорадских жуков", "Окучивание", "Поедание жареной картошки", "Битва за межу"", - написал в Facebook финансовый эксперт Алексей Кущ.

С 18 апреля 2018 года Нацбанк в обращение ввел новую монету номиналом 10 грн и тиражом 1 млн штук. Она посвящена 100-летию создания Украинской военно-морского флота.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине появится монета посвящена картофелю». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
мая

Открыли фильтрационные лагеря для бывших военнопленных

Начало конца эпохи грузинских реформаторов: почему в Украине не удалось

Депортация крымских татар началась в три часа утра

Душ раз в неделю и обезболивающее от кровавой рвоты: Савченко голодает 50 дней в СИЗО

Самое читаемое
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
19
 3 Просмотров: 134240
Прозрачные декольте и &quot;голые&quot; платья: звезды поразили образами на Каннском кинофестивале
Прозрачные декольте и "голые" платья: звезды поразили образами на Каннском кинофестивале
26
 2 Просмотров: 112627
Похудевшая Ким Кардашьян ошеломила результатам жесткой диеты в мини платье
Похудевшая Ким Кардашьян ошеломила результатам жесткой диеты в мини платье
13
 Просмотров: 110444
Ветераны, которых не покажут по телевизору - жуткие картины
Ветераны, которых не покажут по телевизору - жуткие картины
14
 2 Просмотров: 93395
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
21
 5 Просмотров: 74648
Экономика
Назвали товары и услуги, которые подорожали больше всего
Назвали товары и услуги, которые подорожали больше всего Просмотров: 882
В Кабмине рассказали о движении минималки и средней зарплате в 10 тыс. грн
В Кабмине рассказали о движении минималки и средней зарплате в 10 тыс. грн Просмотров: 1251
Нацбанк не удержал курс доллара
Нацбанк не удержал курс доллара Просмотров: 675
Эксперт объяснил, почему украинцев будут лишать субсидии
Эксперт объяснил, почему украинцев будут лишать субсидии
 Просмотров: 1872
Хорошая новость для предпринимателей: вести бизнес станет легче
Хорошая новость для предпринимателей: вести бизнес станет легче 2 Просмотров: 13618
Больше всего комментируют
14
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
13
Виталий Козловский засветился на концерте к 9 мая в России
9
Закрыть и все: у Порошенко сделали заявление по "Интеру"
7
Путину не нужен Донбасс - Геращенко
7
Тимошенко побеждает в первом туре президентских выборов и выходит во второй тур - эксперты
Голосов: 13894
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua