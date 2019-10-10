В Украине появится азербайджанский оператор связи

В Антимонопольный комитет Украины поступила заявка на концентрацию ЗАО "ВФ Украина" ("Vodafone Украина") от азербайджанского телеком-оператора Bakcell.
Дата рассмотрения ходатайства Bakcell станет известна после того, как руководство комитета определится с уполномоченным в этом деле, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на государственного уполномоченного АМКУ Марию Процишен.
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Bakcell возник в 1994 году и сейчас обслуживает более 3 млн абонентов Азербайджана.
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