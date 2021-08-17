В Украине появились золотая и серебряная монеты

17 августа Нацбанк выпустил серебряную и золотую монеты. Обе посвящены 30-летию независимости Украины.

Серебряная монета имеет номинал 50 грн. Ее приурочили Акту провозглашения независимости Украины, 24 августа 1991 года.

Автор: Фото: Нацбанк Серебряная монета имеет номинал 50 гривен

На аверсе 50-гривневой изображен дуб, крона которого напоминает очертания границ Украины. Корни декоративно воспроизводят этапы становления государства новейшей истории Украины: УНР, ЗУНР, Украинская Держава, Директория УНР.

В центре реверса монеты размещено мозаичное, украшенное растительным орнаментом изображение Знака княжеского государства Владимира Великого - трезуба. Элемент отделки серебряной монеты - локальная позолота.

Золотая монета имеет номинал 250 грн. Ее также посвятили Акту провозглашения независимости Украины.

Автор: Фото: Нацбанк Золотая монета имеет номинал 250 грн

На аверсе монеты в центре изобразили трезуб. На реверсе в обрамлении стилизованных лучей - Оранта-Победительница с калиновой ветвью в руках.

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10 августа в Украине ввели в обращение новую 5-гривневую монету. Ее посвятили 30-летию независимости Украины. Сделана из нейзильбера, имеет диаметр 35 мм. Выпустили 35 тыс. памятных монет. Монета посвящена судьбоносному событию, произошедшему 30 лет назад. 24 августа 1991 Верховная Рада Украины приняла исторический документ - Акт провозглашения независимости Украины. Об этом сообщили в Нацбанке.