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среда, 16 декабря 2020 13:35

В Украине повысят зарплаты врачам: что прописано в бюджете-2021

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В Украине повысят зарплаты врачам: что прописано в бюджете-2021
Зарплата среднестатистического врача возрастет до 12 тыс грн. Фото: pexels.com

Бюджет на 2021 год предусматривает повышение зарплат медикам на 30%.

На сегодня медицинские работники получают 9 тыс. грн. В следующем году зарплата среднестатистического врача увеличится до 12 тыс. грн, рассказывает "Сегодня".

При этом общие расходы на медицину составят 4,3% ВВП в 2021 году с постепенным повышением до 5% к 2023-му.

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Впрочем, министр здравоохранения Максим Степанов раскритиковал бюджет-2021. По его мнению, заложенных 161 млрд грн недостаточно. Врач должен получать не менее 20 тыс. грн.

Верховная Рада приняла госбюджет на 2021 год. Во 2-м чтении за документ проголосовали 289 нардепов.

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