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воскресенье, 23 мая 2021 02:57

В Украине подорожал сахар: какая цена сейчас

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В Украине подорожал сахар: какая цена сейчас
За год белый сахар подорожал примерно на две трети. Фото: Pixabay

В Украине подорожал сахар и теперь килограмм продукта в рознице в среднем продается по цене 23-27 гривен за кг. Об этом пишет Агро Перспектива.

Эксперты отмечают, что стоимость сахара растет на протяжении нескольких последних месяцев. Так, в феврале цена на сахар составляла 23,13 грн/кг, в марте - уже 24,38 грн/кг.

"Если же сравнивать с апрелем 2020 года, цены на сахар выросли на 10,49 грн за кг. Тогда средняя стоимость составляла 15,14 грн/кг.", - напоминают эксперты агрорынка.

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То есть за год, отмечают они, белый сахар подорожал приблизительно на две трети.

Тем временем в Украине подешевели яйца. Дороже десяток стоит в центральной части Украины - 26 грн, самые дешевые в западной - 20 грн. На востоке их продают по 21 грн, на юге - по 25 грн за 10 штук.

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