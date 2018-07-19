В Украине подешевел молодой картофель

В среднем по Украине за килограмм молодого картофеля просят от 5 до 8,5 грн. Фото: Волинська газета

В Украине в закупке подешевел молодой картофель. В южных областях на полях у фермеров ее скупают по 2 грн за кг.

"На юге Украины молодой картофель с поля отпускают по две гривны за килограмм - ниже не бывает. Потребителям картофель продают дороже. Ведь на рынки он попадает через перекупщиков", - говорит исполнительный директор ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова, пишет "Сегодня".

В среднем по Украине за килограмм молодого картофеля просят от 5 до 8,5 грн. Удешевление ждать не стоит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На сколько подорожал хлеб с начала года

С августа молодой картофель вытеснят средние сорта - более крахмалистые.

"Сезонный овощ нужно потреблять в меру. Чтобы не набрать летом лишний вес и не дать телу неправильный сигнал. Картофель лучше потреблять ближе к осени", - говорит диетолог Мила Корнийчук.

В июне больше всего подорожал ржаной и ржано-пшеничный хлеб - 8,1%. Батон стал дороже на 3,2%, макароны - на 3,1%. Гречка, хлеб пшеничный из муки первого сорта, рис, мука подорожали от 2,3 до 2,9%. Прибавили в цене 2,1% пшено и вареные колбасы, 1,9% - масло.