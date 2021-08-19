В Украине обнаружили более 7 тыс. нелегальных работников

7021 нелегального работника обнаружили на различных предприятиях Украины в ходе проверок с 1 июля.
Люди не имели трудовых договоров, пишет OBOZREVATEL.
"В конвертах ежегодно платят 500 миллиардов гривен зарплаты. Если бы эту сумму вывели из тени, бюджеты разных уровней дополнительно получили бы 170 миллиардов", - сообщили в Минэкономики.
Среднее количество нелегальных сотрудников - более четырех человек на одного работодателя.
Больше всего работников без оформления обнаружили в сельском хозяйстве, организации питания и временного размещения и торговли.
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Больше всего нелегалов обнаружили в Запорожской (529) и Винницкой (477) областях. Во время проверок заключили трудовые договоры с 2994 работниками.
ДПС и Гоструда начали проверки работодателей 1 июля.
За нарушение законодательства о труде будут налагать штрафы на сумму 10 минимальных зарплат. 2021-го это 60 тыс. грн. За повторное нарушение в течение двух лет - на 30 минимальных зарплат за каждого работника. Это 180 тыс. грн.
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