В Украине начали начислять "Вовину тысячу": кто получит первым

Monobank начал начислять украинцам 1 тыс. грн за вакцинацию от Covid-19.

Первыми ее получат те, кто записался на тестирование, сообщил 16 декабря соучредитель мобильного банка Олег Гороховский в Telegram.

"Около полмиллиона клиентов, подавших заявки на тестирование выплат в "Дії", получат деньги уже сегодня (если мы не устанем). С 20-21 декабря, после окончания тестирования выплат в "Дії", будем зачислять средства мгновенно после одобрения заявки", - написал он.

Гороховский добавил, что monobank совместно с партнерами запускает специальные пакеты по 1 тыс. грн. Бизнес будет предлагать скидки на свои услуги, чтобы уложиться в начисленную сумму.

Автор: t.me/OGoMono/733 Бизнес будет предлагать скидки на услуги, чтобы уложиться ровно в тысячу гривен

В monobank уже открыли 1,3 млн карт для получения выплат за вакцинацию.

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1 тыс. грн сможет получить каждый совершеннолетний украинец, прошедший полный курс вакцинации от Covid-19 и оформивший "зеленый" Covid-сертификат в приложении "Дія". За эти деньги украинцы смогут приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, купить билеты на ж/д и авиаперевозки по Украине, приобрести книги. Программа будет реализовываться в несколько этапов. С 13 декабря начали принимать заявки на выплату.