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воскресенье, 22 августа 2021 19:30

В Украине могут появиться "промышленные леса"

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В Украине могут появиться &quot;промышленные леса&quot;
Древесину из таких лесов сможет использовать бизнес. Фото: Pexels

В Украине могут появиться "промышленные леса".

В них бизнес будет выращивать сырье для своих нужд, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала "Украина 24"

"С учетом того, что лес является нашим достоянием, но лес - это так же сырье для промышленности, я думаю, что мы будем вводить в наш лексикон словосочетание "промышленный лес". Мы должны дать бизнесу возможности, чтобы они для себя закладывали именно промышленные участки леса. Чтобы мы четко понимали, что это промышленный лес, это бизнес выращивает для себя, чтобы можно было использовать. У нас есть очень много на территории общин территорий, которые вообще на сегодняшний день являются пустыми, они непригодны для сельского хозяйства, но там можно посадить ту или иную часть леса и через некоторое время использовать эту древесину для других нужд", - сказал он.

Данилов заявил, что сейчас в Украине лесная отрасль - это отрасль кумовства. По поручению президента готовится заседание СНБО, где предложат видение развития лесной отрасли.

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"Когда Владимир Александрович сделал заявление, что нам надо миллиард деревьев за три года посадить - речь идет не только об экологии, речь идет об экономике, об энергетической независимости", - добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о старте своего очередного масштабного проекта под названием "Зеленая страна".

Соответствующий указ он подписал во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Экология".

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Дата
22
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