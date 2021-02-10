В Украине могут появиться гостиницы и хостелы в жилых домах

Гостиницы и хостелы в жилых домах повлекут за собой беспорядок, антисанитарию и казино. Фото: unsplash.com

Министерство развития общин и территорий представило проект первой редакции изменений в ДБН 2019 года. Предлагается исключить из списка запрещенных видов деятельности в жилой площади гостиничный бизнес.

Новая версия проекта предлагает дать возможность размещать в жилых домах отели и хостелы, но оставляет действующим запрет на работу в них ветеринарных клиник, бань, саун и магазинов более 1 тыс. м2, пишет Obozrevatel.

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Эксперты отмечают, что гостиницы и хостелы в жилых домах повлекут за собой беспорядок, антисанитарию и казино. Так, открытие игорных точек разрешено только в отелях. Новые отели открывать не выгодно. Поэтому эксперты не советуют размещать гостиницы в жилых домах - за ними придет игорный бизнес.

Разрешение на работу хостелов дает поддержку бизнеса, увеличивает налоговые отчисления. Их запрет - следствие отсутствия правил работы хостелов в Украине. Скорее всего его ввели, чтобы препятствовать созданию в жилых домах антисанитарии и тому подобное.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении налогов для музеев, кинотеатров и гостиниц.