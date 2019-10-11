В Украине могут отменить военный сбор

В Зеленского хотят отменить военный сбор. Фото: УНИАН

Депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский предлагает отменить военный сбор.

Нардеп зарегистрировал в Верховной Раде два законопроекта №2252 №2253 о внесении изменений в Налоговый кодекс и бюджетный, передает Минфин.

Текстов документов на сайте Верховной Рады пока нет. В то же время известно, что речь идет об отмене 1,5% налога, удерживаемого с доходов граждан.

Как отмечается, украинцы ежегодно платят 20 млрд грн военного сбора, а всего с 2014-го они заплатили 69,5 млрд грн.

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Военный сбор ввели в Украине в августе 2014 для финансирования военных расходов. Налог поступает в общий фонд государственного бюджета и регулируется законом.