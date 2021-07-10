В Украине банковские карточки будут выдавать по-новому - детали

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Просмотров: 1972
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Просмотров: 180
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
Просмотров: 414
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 567
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 2160
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
4 Просмотров: 1296
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
Просмотров: 1089
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Просмотров: 513
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Просмотров: 1413
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Просмотров: 1332
Фото
Все фото
7
14
5
17
15
Партия Зеленского &quot;полностью потеряла берега&quot; - сети
Партия Зеленского "полностью потеряла берега" - сети
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
Синячки из Херсона, шикардосний помидор, картофель для работящих рук: как продавцы рекламируют товар
Синячки из Херсона, шикардосний помидор, картофель для работящих рук: как продавцы рекламируют товар
Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы
Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы
Видео
Все видео
"Затягивание поясов" на карантине от Зеленского оказалось пшиком - судьи пошли возвращать недополученные деньги
"Затягивание поясов" на карантине от Зеленского оказалось пшиком - судьи пошли возвращать недополученные деньги
"Как такое может быть в 21 веке?" - Укрзализныця возмутила Ольгу Сумскую
"Как такое может быть в 21 веке?" - Укрзализныця возмутила Ольгу Сумскую
Самолет "Мрия" напугал фотографов
Самолет "Мрия" напугал фотографов
Построить город с нуля и высадить миллиард деревьев - как выполняет обещания Зеленский
Построить город с нуля и высадить миллиард деревьев - как выполняет обещания Зеленский
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Интервью
1/5
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
Просмотров: 594
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 567
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Просмотров: 810
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 576
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2547
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
09 июля 2021
Просмотров: 153
Топ
Немає нічого простішого, ніж футбол. Принаймні в душі чи не кожен мужчина є потенційним тренером національної збірної. Він знає все про найкращу ...
суббота, 10 июля 2021 12:01

В Украине банковские карточки будут выдавать по-новому - детали

  Комментировать
В Украине банковские карточки будут выдавать по-новому - детали
Выпускать и выдавать карточки смогут в отделениях почты, в торговых сетях и ломбардах. Фото: tvoigroshi.com

В украинских банков могут появиться новые конкуренты из-за принятия закона "О платежных услугах". Выпускать и выдавать карты смогут в отделениях почты, в торговых сетях и даже ломбардах.

Появятся новые компании, которые смогут предоставлять отдельные финансовые услуги, сообщило издание "Сегодня".

"С одной стороны, рынок платежных услуг расширится и конкуренция возрастет, что может привести к снижению тарифов на услуги. Например, процентов за перевод денег. Но с другой стороны, новые игроки на этом рынке не смогут похвастаться своей финансовой историей и вряд ли будут в глазах потребителей такими же надежными, как банки", - говорится в публикации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Борьба с коллекторами: Нацбанк начнет наказывать за грубое поведение с должниками

Национальный банк будет контролировать работу новых компаний. При наличии нарушений, он может отозвать лицензию. Это означает полное закрытие компании.

Банки будут предоставлять клиентам все финансовые услуги. А вот отдельные компании только те, на которые получили лицензию. Для компаний это станет возможностью получить преимущество среди конкурентов. Защита в банковских учреждениях от банкротства и нарушения финансовых показателей контролируется жестче: они должны соответствовать целому ряду нормативов.

Укрпочта начала процесс покупки банка. Для этого объявили тендер на аналитико-консультационные работы. Ожидаемая стоимость тендера по услугам анализа – 3,5 млн грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине банковские карточки будут выдавать по-новому - детали». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
июля

"Кровавые разборки хамов" - мэр покатал на капоте депутата

Запретили преподавать теорию Дарвина в школах

Самое читаемое
Вакарчука заподозрили в романе с 23-летней певицей
Вакарчука заподозрили в романе с 23-летней певицей
5
 Просмотров: 14400
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как предприниматель обустроил ранчо
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как предприниматель обустроил ранчо
28
 Просмотров: 8155
Астролог назвала знаки, которые забудут о проблемах на следующие полгода
Астролог назвала знаки, которые забудут о проблемах на следующие полгода
 Просмотров: 6669
&quot;Нашествие жуков. Больно кусаются&quot; - блогер разнес отдых в Лазурном
"Нашествие жуков. Больно кусаются" - блогер разнес отдых в Лазурном
 Просмотров: 6624
Гороскоп на 9 июля: для кого наступает звездный час
Гороскоп на 9 июля: для кого наступает звездный час
 Просмотров: 6228
Экономика
Кабмин повысит выплаты военным пенсионерам
Кабмин повысит выплаты военным пенсионерам Просмотров: 423
Средняя пенсия и средняя зарплата за год выросли - Минсоцполитики
Средняя пенсия и средняя зарплата за год выросли - Минсоцполитики Просмотров: 153
Ищу работу: назвали самых востребованных специалистов в начале лета
Ищу работу: назвали самых востребованных специалистов в начале лета Просмотров: 549
Новым владельцем сети АЗС Glusco стала Socar
Новым владельцем сети АЗС Glusco стала Socar Просмотров: 315
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
 Просмотров: 180
Больше всего комментируют
5
Зеленский и Порошенко лидируют в президентском рейтинге - социологи
4
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
4
Нардеп под действием наркотиков устроил ДТП на своем Mustang
2
Судебная реформа: Зеленский ветировал закон
1
Дебош на кладбище: стрыянин сломал несколько десятков надгробий сечевых стрелков
Голосов: 26652
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть