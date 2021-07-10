В Украине банковские карточки будут выдавать по-новому - детали

Выпускать и выдавать карточки смогут в отделениях почты, в торговых сетях и ломбардах. Фото: tvoigroshi.com

В украинских банков могут появиться новые конкуренты из-за принятия закона "О платежных услугах". Выпускать и выдавать карты смогут в отделениях почты, в торговых сетях и даже ломбардах.

Появятся новые компании, которые смогут предоставлять отдельные финансовые услуги, сообщило издание "Сегодня".

"С одной стороны, рынок платежных услуг расширится и конкуренция возрастет, что может привести к снижению тарифов на услуги. Например, процентов за перевод денег. Но с другой стороны, новые игроки на этом рынке не смогут похвастаться своей финансовой историей и вряд ли будут в глазах потребителей такими же надежными, как банки", - говорится в публикации.

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Национальный банк будет контролировать работу новых компаний. При наличии нарушений, он может отозвать лицензию. Это означает полное закрытие компании.

Банки будут предоставлять клиентам все финансовые услуги. А вот отдельные компании только те, на которые получили лицензию. Для компаний это станет возможностью получить преимущество среди конкурентов. Защита в банковских учреждениях от банкротства и нарушения финансовых показателей контролируется жестче: они должны соответствовать целому ряду нормативов.

Укрпочта начала процесс покупки банка. Для этого объявили тендер на аналитико-консультационные работы. Ожидаемая стоимость тендера по услугам анализа – 3,5 млн грн.