В США предупредили Украину, что вечной помощи не будет

Обещать вечную помощь для Украины США не могут. Фото: images.unian.net

Вечную военную помощь для Украины США обещать не могут.

Об этом заявил советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен в эфире телеканала CBS.

"Я не могу обещать, что США будут делать что-то вечно, но пока мы первая администрация, которая отправила вооружение Украины, я думаю, что это очень важно", - сказал советник Трампа.

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По его словам, сейчас администрация Трампа готова оказать помощь Украине.

Также он сказал, что США надеются на договоренности между Украиной и Россией.

США возобновила беспошлинную торговлю для отдельных украинских товаров. Соответствующий указ подписал президент Дональд Трамп. Приостановление беспошлинной торговли отменили, потому что Украина обеспечила адекватную и эффективную защиту прав интеллектуальной собственности.