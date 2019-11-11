В США предупредили Украину, что вечной помощи не будет

Вечную военную помощь для Украины США обещать не могут.
Об этом заявил советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен в эфире телеканала CBS.
"Я не могу обещать, что США будут делать что-то вечно, но пока мы первая администрация, которая отправила вооружение Украины, я думаю, что это очень важно", - сказал советник Трампа.
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По его словам, сейчас администрация Трампа готова оказать помощь Украине.
Также он сказал, что США надеются на договоренности между Украиной и Россией.
США возобновила беспошлинную торговлю для отдельных украинских товаров. Соответствующий указ подписал президент Дональд Трамп. Приостановление беспошлинной торговли отменили, потому что Украина обеспечила адекватную и эффективную защиту прав интеллектуальной собственности.
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