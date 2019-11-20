В "Слуге народа" не хотят референдума по продаже земли

Корниенко рассказал о референдуме по рынку земли. Фото: РБК

Пропрезидентская партия "Слуга народа" не видит необходимости в проведении всеукраинского референдума по вопросу открытия рынка земель сельскохозяйственного назначения.

"В целом не нужен референдум по земельному вопросу", – замглавы фракции СН в Верховной Раде Александр Корниенко заявил в эфире одного из украинских телеканалов

Корниенко выразил уверенность, что в этом вопросе большинство украинцев поддерживают позицию президента Украины Владимира Зеленского, который выступает за внедрение рынка земли.

"73% избирателей, поддержав Зеленского, поддержали идею открытия рынка земли", – убежден он.

Корниенко напомнил, что Рада уже приняла в первом чтении проект закон о рынке земли. Он сообщил, что при подготовке документа ко второму чтению в него будет внесена норма о том, что до момента проведения референдума для иностранцев будет закрыта возможность покупать землю в Украине.

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В то же время глава "Слуги народа" считает, что "безотносительно земли Украине нужен закон о референдуме". Для этого, отметил он, депутаты Рады готовят пакет законопроектов о народовластии.

"В пакете о народовластии есть инструменты о народной инициативе, и это народ оценит и будет пользоваться. Например, там есть законопроект об отзыве законов по народной инициативе – так называемое народное вето: если закон не понравился, можете организовать референдум о том, что он не устраивает и его нельзя народному совету снова принимать в течение, допустим, трех лет", – рассказал Корниенко.

Ранее, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, когда для иностранцев откроют рынок земли в Украине . По его словам, до разрешения иностранцам скупать украинскую землю должно состояться два референдума и переходный период.