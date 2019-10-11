В Раду внесли альтернативный законопроект о земле

Детали изменений сообщат позже, но изменения касаются покупки земли.Фото: 24tv.ua

10 октября в Раду внесли законопроект об изменениях в некоторые законы Украины о земле.

Текст нововведений пока не опубликовали, об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Авторы утверждают, что учли предыдущие замечания, прозвучавшие во время встречи президента с аграриями.Детали изменений сообщат позже, но изменения касаются покупки земли.

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Зеленский во время марафона отметил, что землю определенное время надо продавать украинцам.

"Потом уже можно открыть рынок земли другим иностранным компаниям, которые будут работать на этой земле. После встречи с аграриями, есть понимание, что ситуация с земельным законом сложная. Сейчас я говорю, что ни в коем случае нельзя нести этот закон в Верховную Раду ", - добавил Зеленский.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко требует от президента Владимира Зеленского провести референдум о продаже земли перед голосованием за законопроект.