В Раде придумали способ убрать с дорог неудобные маршрутки

К перевозчику будут выдвигать требования к качеству подвижного состава. Фото: 24tv.ua

В парламенте зарегистрировали пакет законопроектов, призванный ввести европейские нормы в пассажирских перевозках.

Транспортные услуги планируют закупать в системе Prozorro вместо проведения конкурсов на маршруты общественного транспорта, пишет "Экономическая правда".

Заказчиком будут выступать местные власти. Они самостоятельно будут определять тариф и собирать плату с помощью единого электронного билета. Недостаток средств смогут покрывать дотациями из бюджета.

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Победителем тендера станет перевозчик, который предложит наименьшую цену за километр транспортной работы.

"К перевозчику будут выдвигать требования к качеству подвижного состава. Предприниматели с неподходящим транспортом не смогут пройти даже первый этап отбора", - говорится в материале.

С перевозчиками будут заключаться долгосрочные контракты с четкими правилами, касающимися условий работы. Документ будет гарантировать право ездить по маршруту в течение всего срока действия контракта.

"В случае успешного внедрения законопроектов в Украине может исчезнуть маловместительный неинклюзивный транспорт: "Богданы","Руты","Атаман". Основная предпосылка для исчезновения "маршруток" - это появление сектора общественных перевозок, осуществляемых при поддержке муниципалитетов", - говорится в статье.

В Киеве на ул. Еленовской у маршрутки с пассажирами отлетело колесо.