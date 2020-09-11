В Раде предлагают штрафовать владельцев животных

Владельца могут оштрафовать на сумму от 3,4 тыс. грн до 5,1 тыс. грн. Фото: unsplash.com

В парламенте зарегистрировали законопроект, предусматривающий ответственность для владельцев домашних животных, которые не убирают за ними в общественных местах.

За оставление экскрементов в местах общего пользования, на детских и спортивных площадках, остановках общественного транспорта, в подземных переходах, на тротуарах и в зонах отдыха грозит штраф в размере 170-340 грн.

При повторном нарушении любого правила содержания домашних животных владельца могут оштрафовать на сумму от 3,4 тыс. грн до 5,1 тыс. грн, пишет "Слово и дело".

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Инициаторы законопроекта предлагают повысить ответственность за незаконный вывоз и ввоз животных и растений, а также за нарушение правил их содержания.

В японском городе Югавара есть отель My Cat Yugawara, в котором можно примерить на себя роль кошачьего владельца. Отель предлагает гостям арендовать кота на вечер или ночь.