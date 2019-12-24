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вторник, 24 декабря 2019 15:59

В Раде ничего не знают о контракте украинских компаний с Газпромом

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В Раде ничего не знают о контракте украинских компаний с Газпромом
Говорили о сделках между 5 компаниями и Газпромом. Фото: novosti-n.org

Информация о договорах на поставку газа между украинскими компаниями и Газпромом, скорее всего, является неправдивой.

Об этом заявил председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус после заседания Совета развития общин и территорий.

"Я не знаю об этих пяти компаниях. Думаю, эта информация не является правдивой. На сегодняшний день есть информация о транзите. Никакие переговоры о покупке газа в России не велись", - сказал Герус.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что 5 украинских компаний подписали контракт с Газпромом на поставку газа с 1 января 2020 года.

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24
декабря

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