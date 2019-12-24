В Раде ничего не знают о контракте украинских компаний с Газпромом

Говорили о сделках между 5 компаниями и Газпромом. Фото: novosti-n.org

Информация о договорах на поставку газа между украинскими компаниями и Газпромом, скорее всего, является неправдивой.

Об этом заявил председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус после заседания Совета развития общин и территорий.

"Я не знаю об этих пяти компаниях. Думаю, эта информация не является правдивой. На сегодняшний день есть информация о транзите. Никакие переговоры о покупке газа в России не велись", - сказал Герус.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Транзит российского газа через Украину: стало известно о цене

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 5 украинских компаний подписали контракт с Газпромом на поставку газа с 1 января 2020 года.