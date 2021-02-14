В правительстве сделали заявление о отключений света

Юрий Витренко уверен, что свет не будут отключать. Фото: Радио Свобода

Украинская энергосистема способна выдержать зимние испытания без веерных отключений электроэнергии.

"Критических угроз нет. Мы надеемся, что закончим зиму без веерных отключений. Сейчас работают те же газовые блоки. Это дороже, например, чем сжигать уголь. Но для того, чтобы наши потребители, украинцы, были со светом, с электроэнергией, мы делаем так, чтобы не было никаких отключений", - сказал Юрий Витренко.Об этом в интервью Радио Свобода заявил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.

Украинская энергетика этой зимой оказалась в непростой ситуации. По данным НКРЕКП, одной из причин является то, что от ноября 2020 запасы угля на электростанциях уменьшились более чем в пять раз, и они в 5,5 раза меньше, чем были в начале февраля 2020 года.

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По состоянию на начало февраля на электростанциях было менее полумиллиона тонн угля, и большинство его было сосредоточено на двух ТЭС - Славянской и Луганской (на линии фронта в городе Счастье).

В январе и феврале были моменты, когда Украина просила технической помощи в энергосистемы Беларуси, а в феврале Киев также вынужден был импортировать электроэнергию из России.