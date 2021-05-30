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понедельник, 31 мая 2021 07:10

В последний день весны доллар подешевел

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В последний день весны доллар подешевел
Доллар подешевел на 2 копейки. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 31 мая установил курс доллара на уровне 27,50 грн. Это на 2 коп. меньше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 18 коп. Стоит 33,38 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,38 грн. Продают по 27,57 грн.

За евро предлагают 33,24 грн. Продают по 33,40 грн.

Российский рубль покупают по 36 коп., продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
31
мая

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