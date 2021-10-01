В Польшу больше всего приглашают рабочих и ИТ-специалистов

Работодатели в среднем предлагают 35 тыс. грн. Фото: Pexels

Польша ищет рабочих и ИТ-специалистов из Украины.

Средняя заработная плата для работников составляет около 35 тыс. грн, сообщает кадровый портал grc.ua.

33% предлагают зарплату до 22,2 тыс. грн. 26% вакансий обещают оплату до 44 тыс. грн. Зарплату от 55 тыс. грн предлагают 41% польских компаний.

14% мест предлагают рабочим, 13% - ИТ-специалистам, 12% - кандидатам в сфере "Производство / Сельское хозяйство", 9% - специалистам по рекламе, маркетингу и PR, 7% - кандидатам в сфере "Продажи".

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Меньше всего вакансий в категориях "Спорт, фитнес, салоны красоты", "Искусство, развлечения, масс-медиа" и "Безопасность".

Сейчас в Польше около 1 млн украинских работников. До пандемии численность их составляла около 2 млн, включая нелегальных. По данным агентства Personnel Service, украинцы все чаще едут в Чехию и Германию.