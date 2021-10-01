В Польшу больше всего приглашают рабочих и ИТ-специалистов

 
Ексклюзивы
1/5
От продавца и тамады – до певца: Роман Скорпион рассказал о начале карьеры
От продавца и тамады – до певца: Роман Скорпион рассказал о начале карьеры
Просмотров: 342
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
1 Просмотров: 441
Главное требование - лояльность к президенту: "слуги" в Трускавце решат судьбу нескольких министров и спикера
Главное требование - лояльность к президенту: "слуги" в Трускавце решат судьбу нескольких министров и спикера
1 Просмотров: 405
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Просмотров: 1665
Новая волна коронавируса неотвратимая и мощнее предыдущих
Новая волна коронавируса неотвратимая и мощнее предыдущих
Просмотров: 567
"Возможна узурпация власти" – как Зеленский будет использовать антиолигархический закон
"Возможна узурпация власти" – как Зеленский будет использовать антиолигархический закон
Просмотров: 234
Новая политическая сила вырастет во взаимодействии бизнеса, среднего звена государственного управления и армии
Новая политическая сила вырастет во взаимодействии бизнеса, среднего звена государственного управления и армии
Просмотров: 288
"Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана" - эксперт
"Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана" - эксперт
Просмотров: 684
"Cидим тут на холоде. Почки болят, ноги крутит" - о чем говорят на самом дорогом рынке Киева
"Cидим тут на холоде. Почки болят, ноги крутит" - о чем говорят на самом дорогом рынке Киева
Просмотров: 2592
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Просмотров: 1611
Фото
Все фото
15
7
3
9
12
&quot;Слуги народа&quot; носят пояса за 12 пенсий и сумки за 9 минимальных зарплат
"Слуги народа" носят пояса за 12 пенсий и сумки за 9 минимальных зарплат
В роддомах снова начнут выдавать &quot;пакеты малыша&quot;
В роддомах снова начнут выдавать "пакеты малыша"
Книга на 329 страниц - в Раду принесли бюджет
Книга на 329 страниц - в Раду принесли бюджет
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Видео
Все видео
На портале "Дія" можно получить более 70 госуслуг: как зарегистрироваться
На портале "Дія" можно получить более 70 госуслуг: как зарегистрироваться
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
В Украине начали денежную реформу
В Украине начали денежную реформу
В Украине введут новый налог на покупки
В Украине введут новый налог на покупки
Интервью
1/5
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 351
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 4617
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
Просмотров: 396
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 594
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
Просмотров: 1908
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
30 сентября 2021
Просмотров: 342
Вечірня пошта
Тут недавно мені доручили занести газети до сусідки Свєти. Робив це двічі, ввечері, йдучи зі служби. Вже смеркало, Свєта випливала із сутінків, зі ...
пятница, 01 октября 2021 15:06

В Польшу больше всего приглашают рабочих и ИТ-специалистов

  Комментировать
В Польшу больше всего приглашают рабочих и ИТ-специалистов
Работодатели в среднем предлагают 35 тыс. грн. Фото: Pexels

Польша ищет рабочих и ИТ-специалистов из Украины.

Средняя заработная плата для работников составляет около 35 тыс. грн, сообщает кадровый портал grc.ua.

33% предлагают зарплату до 22,2 тыс. грн. 26% вакансий обещают оплату до 44 тыс. грн. Зарплату от 55 тыс. грн предлагают 41% польских компаний.

14% мест предлагают рабочим, 13% - ИТ-специалистам, 12% - кандидатам в сфере "Производство / Сельское хозяйство", 9% - специалистам по рекламе, маркетингу и PR, 7% - кандидатам в сфере "Продажи".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Литве чувствуют потребность в украинских заробитчанах: каких специалистов не хватает

Меньше всего вакансий в категориях "Спорт, фитнес, салоны красоты", "Искусство, развлечения, масс-медиа" и "Безопасность".

Сейчас в Польше около 1 млн украинских работников. До пандемии численность их составляла около 2 млн, включая нелегальных. По данным агентства Personnel Service, украинцы все чаще едут в Чехию и Германию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Польшу больше всего приглашают рабочих и ИТ-специалистов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
октября

"На живот, с*ка!": В Одессе ликвидировали российского киллера Аслана Дикаева

Украина не сумела выиграть первую игру под руководством Петракова

Мультипликатор хотел открыть город будущего

Самое читаемое
Монике Белуччи - 57. Самые соблазнительные фото легендарной итальянки
Монике Белуччи - 57. Самые соблазнительные фото легендарной итальянки
14
 Просмотров: 12375
Украинская гимнастка показала соблазнительные снимки с отдыха
Украинская гимнастка показала соблазнительные снимки с отдыха
9
 Просмотров: 9090
Для запуска &quot;Северного потока-2&quot; неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
 Просмотров: 4617
Как жили киевляне под нацистской оккупацией - оцифровали архивные фото
Как жили киевляне под нацистской оккупацией - оцифровали архивные фото
8
 Просмотров: 4383
Гороскоп на 30 сентября: кого по-настоящему осчастливит конец месяца
Гороскоп на 30 сентября: кого по-настоящему осчастливит конец месяца
 Просмотров: 4041
Экономика
Гривна стала одной из самых прибыльных валют мира
Гривна стала одной из самых прибыльных валют мира Просмотров: 279
Субсидия в 10 тыс. грн: кто может рассчитывать на такие деньги
Субсидия в 10 тыс. грн: кто может рассчитывать на такие деньги Просмотров: 396
Цена на газ в Европе обновила исторический максимум
Цена на газ в Европе обновила исторический максимум Просмотров: 360
Ощадбанк начал закрывать счета украинцев: подробности
Ощадбанк начал закрывать счета украинцев: подробности Просмотров: 1080
Месяц начался с подорожания доллара
Месяц начался с подорожания доллара Просмотров: 414
Больше всего комментируют
5
"Украина - проект Запада. Поеду в ДНР воевать" - 16-летний киевлянин возмутил сеть антиукраинскими заявлениями
4
Добкин обозвал "дебилами" тех, кто называет Путина х*йлом
3
В "Слуге народа" ответили Разумкову на сравнение с "регионалами"
1
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
1
"Динамо" отмучилось в Мюнхене
Голосов: 26872
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть