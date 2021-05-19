В почтовых отделениях отключат терминалы сторонних банков

 
Ексклюзивы
1/5
От 500 грн: спрос на вышиванки вырос в три раза
От 500 грн: спрос на вышиванки вырос в три раза
Просмотров: 144
Кабмин обновил правила назначения субсидий: что изменилось
Кабмин обновил правила назначения субсидий: что изменилось
Просмотров: 1153
Для Зеленского Кличко не конкурент, но ударить по нему - достойно
Для Зеленского Кличко не конкурент, но ударить по нему - достойно
1 Просмотров: 423
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Просмотров: 324
Владельцы евроблях будут платить за растаможивание €1 тыс.
Владельцы евроблях будут платить за растаможивание €1 тыс.
Просмотров: 324
Умер школьник, которого нашли в тире с простреленной головой
Умер школьник, которого нашли в тире с простреленной головой
Просмотров: 945
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Просмотров: 747
Дружба с Ахметовым и вечный министр Аваков: политолог рассказал о кадровой политике Зеленского
Дружба с Ахметовым и вечный министр Аваков: политолог рассказал о кадровой политике Зеленского
Просмотров: 1278
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
Просмотров: 207
"Лучше бы этих ветеранов не было" — как в Киеве выбирали непокоренных
"Лучше бы этих ветеранов не было" — как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 2124
Фото
Все фото
5
4
6
9
5
Уруский обеспокоен, что для ВСУ покупают иностранные грузовики
Уруский обеспокоен, что для ВСУ покупают иностранные грузовики
Черешня гибнет. Можем не дождатся урожая
Черешня гибнет. Можем не дождатся урожая
Миллиарды долларов и популярные козы - настолько вырос капитал Цукерберга за 10 лет
Миллиарды долларов и популярные козы - настолько вырос капитал Цукерберга за 10 лет
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Украинка рассказала о самой популярной работе в США
Украинка рассказала о самой популярной работе в США
Видео
Все видео
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Интервью
1/5
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Просмотров: 918
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Просмотров: 324
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
1 Просмотров: 549
Как бороться с зависимостью детей от игр
Как бороться с зависимостью детей от игр
Просмотров: 360
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Просмотров: 234
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 мая 2021
Просмотров: 144
Замах
Група захоплення діяла блискавично. Міцненькі чоловіки в цивільному набігали з різних боків, хтось уже заломлював об'єкту руки. Затриманого ...
среда, 19 мая 2021 20:20

В почтовых отделениях отключат терминалы сторонних банков

  Комментировать
В почтовых отделениях отключат терминалы сторонних банков
Смелянский объяснил отключение принудительным переводом пенсионеров на обслуживание в банках. Фото: УНІАН

В отделениях Укрпочты отключат банковские терминалы других финучреждений, кроме собственных.

"С сегодняшнего дня моим приказом выключаются все терминалы сторонних банков в отделениях Укрпочты. Там теперь будут стоять только наши терминалы. А там где их пока нет, можно получить услуги через наличные средства", - написал гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский в Facebook.

Объяснил это тем, что Пенсионный фонд и управление соцзащиты начали принудительно переводить пенсионеров на получение пенсий в банках. Смелянский добавил, что 30 апреля на встрече с премьер-министром Денисом Шмыгалем приняли решение о добровольном переходе пенсионеров на обслуживание в банках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почтовый банк: какие выгоды ждут клиентов Укрпочты

Председатель Укрпочты назвал принудительный перевод нарушением закона.

Кабмин изменил порядок выплаты пенсий. С 1 сентября деньги будут перечислять только на банковскую карточку. Все пенсионеры должны оформить ее к тому времени. Тем, кто не успеет или не захочет этого сделать, автоматически переведут пенсию в одно из финучреждений, по обращению Пенсионного фонда. Выплачивать пенсии в Украине имеют право 40 банков.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В почтовых отделениях отключат терминалы сторонних банков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
мая

В США украинского нардепа назвали агентом России

Возле Киева открыли новый терминал аэропорта

Hewlett-Packard выпустила первый портативный компьютер

Киевлянка вышла за короля

Принц Гарри женился на Меган Маркл

Двух украинцев осудили за "расстрел" российских солдат

Самое читаемое
Гороскоп: три знака, которые поймают сегодня удачу за хвост
Гороскоп: три знака, которые поймают сегодня удачу за хвост
 Просмотров: 11223
СБУ показала, что нашла у соседей Кличко
СБУ показала, что нашла у соседей Кличко
4
 Просмотров: 10872
Украинцев спросили, поддерживают ли они санкции против Медведчука
Украинцев спросили, поддерживают ли они санкции против Медведчука Просмотров: 5724
Девушка едва не откусила в ресторане пенис партнеру
Девушка едва не откусила в ресторане пенис партнеру Просмотров: 5139
&quot;Как закалялась мразь&quot;. Bihus.info проанализировал разговоры Медведчука
"Как закалялась мразь". Bihus.info проанализировал разговоры Медведчука
 3 Просмотров: 3663
Экономика
От 500 грн: спрос на вышиванки вырос в три раза
От 500 грн: спрос на вышиванки вырос в три раза
 Просмотров: 144
Кабмин обновил правила назначения субсидий: что изменилось
Кабмин обновил правила назначения субсидий: что изменилось
 Просмотров: 1153
Журналисты назвали самую коррумпированную экспертную организацию в строительной сфере
Журналисты назвали самую коррумпированную экспертную организацию в строительной сфере Просмотров: 279
Правительство прекратило регуляцию цен на газ для теплокоммунэнерго
Правительство прекратило регуляцию цен на газ для теплокоммунэнерго Просмотров: 117
Какая страна закупает больше всего украинской клубники
Какая страна закупает больше всего украинской клубники Просмотров: 261
Больше всего комментируют
15
Пропавший экс-суддя Чаус записал новое видеообращение
3
Уволили преподавателя, который назвал украинский язык "псячим"
3
"Как закалялась мразь". Bihus.info проанализировал разговоры Медведчука
1
Гре*ные украинские законы: женщина со своими детьми выбросили паспорта
1
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
Голосов: 26486
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть