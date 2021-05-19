В почтовых отделениях отключат терминалы сторонних банков

Смелянский объяснил отключение принудительным переводом пенсионеров на обслуживание в банках. Фото: УНІАН

В отделениях Укрпочты отключат банковские терминалы других финучреждений, кроме собственных.

"С сегодняшнего дня моим приказом выключаются все терминалы сторонних банков в отделениях Укрпочты. Там теперь будут стоять только наши терминалы. А там где их пока нет, можно получить услуги через наличные средства", - написал гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский в Facebook.

Объяснил это тем, что Пенсионный фонд и управление соцзащиты начали принудительно переводить пенсионеров на получение пенсий в банках. Смелянский добавил, что 30 апреля на встрече с премьер-министром Денисом Шмыгалем приняли решение о добровольном переходе пенсионеров на обслуживание в банках.

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Председатель Укрпочты назвал принудительный перевод нарушением закона.

Кабмин изменил порядок выплаты пенсий. С 1 сентября деньги будут перечислять только на банковскую карточку. Все пенсионеры должны оформить ее к тому времени. Тем, кто не успеет или не захочет этого сделать, автоматически переведут пенсию в одно из финучреждений, по обращению Пенсионного фонда. Выплачивать пенсии в Украине имеют право 40 банков.