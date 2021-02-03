В платежках начали по-новому прописывать тарифы за газ

 
Ексклюзивы
1/5
Россия завоет: санкции против Козака - точка невозврата для Зеленского
Россия завоет: санкции против Козака - точка невозврата для Зеленского
Просмотров: 558
Российская церковь в Украине отрицает Сочельник
Российская церковь в Украине отрицает Сочельник
Просмотров: 450
"Золотые" яйца и сахар: стоимость продуктов растет
"Золотые" яйца и сахар: стоимость продуктов растет
Просмотров: 522
Кто будет соперниками и союзниками Байдена
Кто будет соперниками и союзниками Байдена
Просмотров: 198
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
Просмотров: 459
Ситуация с правописанием свидетельствует о поражении Революции достоинства
Ситуация с правописанием свидетельствует о поражении Революции достоинства
1 Просмотров: 1566
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Просмотров: 306
"Отправлял жену, чтобы разделила с гостем ложе" - путешественник
"Отправлял жену, чтобы разделила с гостем ложе" - путешественник
Просмотров: 4680
СБУ украинизируется - Atlantic Council
СБУ украинизируется - Atlantic Council
Просмотров: 378
Реформа СБУ приближает к НАТО
Реформа СБУ приближает к НАТО
Просмотров: 207
Фото
Все фото
18
6
11
8
5
&quot;Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном&quot; - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
"Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном" - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
Открылся магазин IКЕА в Украине: первые фото
Открылся магазин IКЕА в Украине: первые фото
Бесплатные фрукты и кастрюли на развес – что удивляет в польских супермаркетах
Бесплатные фрукты и кастрюли на развес – что удивляет в польских супермаркетах
Дорогой хлеб и дешевое мясо-украинцы посчитали, сколько тратят на продукты
Дорогой хлеб и дешевое мясо-украинцы посчитали, сколько тратят на продукты
Украинка рассказала, как открыла онлайн-школу в Польше
Украинка рассказала, как открыла онлайн-школу в Польше
Видео
Все видео
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Интервью
1/5
Россия завоет: санкции против Козака - точка невозврата для Зеленского
Россия завоет: санкции против Козака - точка невозврата для Зеленского
Просмотров: 540
Эксперт рассказал, почему "Аталанта" взяла Коваленко
Эксперт рассказал, почему "Аталанта" взяла Коваленко
Просмотров: 936
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Просмотров: 306
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
4 Просмотров: 3240
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 621
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
02 февраля 2021
Просмотров: 585
Таксист на Tesla
Із Костею ніколи не було нудно. 2014-го виграв Green Сard, але у Штати летіти відмовився. Після революції покинув універ і подався на війну. Ми не ...
среда, 03 февраля 2021 15:09

В платежках начали по-новому прописывать тарифы за газ

  Комментировать
В платежках начали по-новому прописывать тарифы за газ
В теме коэффициентов до сих пор остается ряд нюансов. Фото: unsplash

С 1 января с платежек исчезли температурные коэффициенты, но они остались составляющей тарифа на доставку газа.

Теперь их будут начислять законно и только за распределение газа, а не дважды - и за распределение, и за сам газ, объясняют в консультационном центре "Газ Правда".

Отмечается, что одновременно в теме коэффициентов до сих пор остается ряд нюансов.

"Плата за распределение рассчитывается на основании объема потребления за прошлый газовый год. Его облгазы посчитали с учетом незаконных коэффициентов. Поэтому тарифы являются завышенными. Потребитель снова будет переплачивать", - говорится в сообщении центра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассказали, как правильно передавать показания счетчика газа

Там убеждены, что в еще менее выгодных условиях оказались потребители, у которых установлены счетчики с температурной компенсацией.

"Они платят за газ уже с приведением к стандартным условиям. Это делает сам счетчик. Но даже такие потребители будут вынуждены еще раз платить коэффициенты в счете за распределение топлива. И главное - не решена проблема, когда людям начисляли незаконные долги из-за коэффициентов", - говорят аналитики "Газ Правды".

По их словам, если потребитель хочет вернуть переплату или оспорить сомнительные коэффициентные долги, он может разве что обратиться в суд. Но рассмотрение подобных дел разблокируют только после решения Большой Палаты Верховного Суда Украины. Он до сих пор рассматривает иск бытового потребителя к Волыньгазу о незаконности начисления коэффициентов.

С 1 февраля снизили тариф на распределение газа для 13 облгазов. Больше всего он упал для тех, у кого были самые высокие цены в январе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В платежках начали по-новому прописывать тарифы за газ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
февраля

Страшная пурга унесла жизни 4 тыс. человек

Банки начали выдавать кредиты под залог головки сыра

"Динамо" впервые обыграло "Спартак" после возвращения Лобановского

Националисты избрали нового руководителя

Вышла книга о подводной жизни

Эмигранты создали мощную организацию

Самое читаемое
Рассказали, как правильно передавать показания счетчика газа
Рассказали, как правильно передавать показания счетчика газа 1 Просмотров: 9747
Какая самая красивая? Сестры Кардашьян щеголяют аппетитными формами в бикини
Какая самая красивая? Сестры Кардашьян щеголяют аппетитными формами в бикини
8
 Просмотров: 7641
Мисс Вселенная похвасталась соблазнительными формами в бикини
Мисс Вселенная похвасталась соблазнительными формами в бикини
9
 Просмотров: 6768
Ню-модель сменила памятный знак Лос-Анджелеса: самые горячие фото обнаженной активистки
Ню-модель сменила памятный знак Лос-Анджелеса: самые горячие фото обнаженной активистки
14
 Просмотров: 6436
&quot;Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном&quot; - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
"Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном" - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
18
 Просмотров: 5310
Экономика
Как не получать уведомления о чужих штрафах за нарушение ПДД
Как не получать уведомления о чужих штрафах за нарушение ПДД Просмотров: 153
"Золотые" яйца и сахар: стоимость продуктов растет
"Золотые" яйца и сахар: стоимость продуктов растет
 Просмотров: 522
Коломойского и Боголюбова обязали выплатить Приватбанку дополнительный миллион фунтов стерлингов
Коломойского и Боголюбова обязали выплатить Приватбанку дополнительный миллион фунтов стерлингов Просмотров: 189
Стоимость нотариальных услуг может вырасти в сотни раз
Стоимость нотариальных услуг может вырасти в сотни раз Просмотров: 432
Украинцам объяснили, почему растут цены на продукты
Украинцам объяснили, почему растут цены на продукты Просмотров: 513
Больше всего комментируют
23
Зеленский закрыл телеканалы Newsone, 112 и Zik
4
Советнику Ермака напомнили, как он называл Зеленского "ватником"
2
Гладковский хочет взыскать с журналистов 2 млн грн
2
Дубинский отреагировал на свое исключение из фракции
2
"Украинцы привыкли все упрощать" - режиссер
Голосов: 26018
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть