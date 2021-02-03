В платежках начали по-новому прописывать тарифы за газ

В теме коэффициентов до сих пор остается ряд нюансов. Фото: unsplash

С 1 января с платежек исчезли температурные коэффициенты, но они остались составляющей тарифа на доставку газа.

Теперь их будут начислять законно и только за распределение газа, а не дважды - и за распределение, и за сам газ, объясняют в консультационном центре "Газ Правда".

Отмечается, что одновременно в теме коэффициентов до сих пор остается ряд нюансов.

"Плата за распределение рассчитывается на основании объема потребления за прошлый газовый год. Его облгазы посчитали с учетом незаконных коэффициентов. Поэтому тарифы являются завышенными. Потребитель снова будет переплачивать", - говорится в сообщении центра.

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Там убеждены, что в еще менее выгодных условиях оказались потребители, у которых установлены счетчики с температурной компенсацией.

"Они платят за газ уже с приведением к стандартным условиям. Это делает сам счетчик. Но даже такие потребители будут вынуждены еще раз платить коэффициенты в счете за распределение топлива. И главное - не решена проблема, когда людям начисляли незаконные долги из-за коэффициентов", - говорят аналитики "Газ Правды".

По их словам, если потребитель хочет вернуть переплату или оспорить сомнительные коэффициентные долги, он может разве что обратиться в суд. Но рассмотрение подобных дел разблокируют только после решения Большой Палаты Верховного Суда Украины. Он до сих пор рассматривает иск бытового потребителя к Волыньгазу о незаконности начисления коэффициентов.

С 1 февраля снизили тариф на распределение газа для 13 облгазов. Больше всего он упал для тех, у кого были самые высокие цены в январе.