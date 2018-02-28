В первый день весны нацбанк порадовал курсом валют

Доллар подешевел на 14 коп., евро - на 40 коп. Фото: focus.ua

Национальный банк Украины на 1 марта установил курс доллара на уровне 26,80 грн. Это на 14 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 40 коп. Сегодня стоит 32,74 грн.

Курс российского рубля - 47 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,70 грн, продают по 26,98 грн.

За евро предлагают 32,65 грн. Продают по 33,24 грн.

Российский рубль скупают по 44 коп. Продают по 48 коп.

В Украине с 1 апреля запустят систему взыскания задолженности по заработной плате. Она будет действовать по примеру взыскания задолженности по алиментам. Сегодня долги по зарплате составляют 2,7 млрд грн.