В первый день ноября доллар подешевел

Фото: pmg.ua

Национальный банк Украины на 1 ноября установил курс доллара на уровне 24,81 грн. Это на 18 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 7 коп. Стоит 27,68 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 24,80 грн. Продают по 24,83 грн.

За евро предлагают 27,53 грн. Продают по 27,64 грн.

Российский рубль скупают и продают по 38 коп.

В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. В то же время в проекте бюджета на 2020 год говорится о курсе на уровне 28,2 грн/долл.