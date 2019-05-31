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понедельник, 03 июня 2019 07:10

В первые дни лета Нацбанк порадовал курсом доллара

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В первые дни лета Нацбанк порадовал курсом доллара
Доллар подешевел на 2 коп. Фото: ONLINE.UA

Национальный банк Украины на 3 июня установил курс доллара на уровне 26,85 грн. Это на 2 коп. меньше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 3 коп. Стоит 29,94 грн.

Курс российского рубля - 41 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,60 грн, продают по 26,73 грн.

За евро предлагают 29,74 грн. Продают по 29,84 грн.

Российский рубль скупают и продают по 40 коп.

Экономика Украины перестала падать в 2016 году. С тех пор показала рост на 8,4%. По словам первого вице-премьер-министр Степана Кубива, в I квартале 2019-го ВВП вырос на 2,2%.

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