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пятница, 04 июня 2021 13:40

В ООН обеспокоены резким ростом цен на продукты

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В ООН обеспокоены резким ростом цен на продукты
Covid-ограничения на передвижение привели к дефициту на местном уровне. Фото: pixabay.com

В мае цены на продукты питания в мире выросли на 39,7%. Это самый большой месячный рост цен с октября 2010 года.

Индекс цен на продукты ООН отслеживает мировые цены на ряд продуктов питания, включая зерновые, масличные культуры, молочные продукты, мясо и сахар, пишет ВВС. За последнее 10-летие они резко выросли.

Перебои на рынке и в поставках из-за Covid-ограничений привели к дефициту на местном уровне и повышению цен. На фоне этого растут опасения по поводу более серьезной инфляции и того, как в целом повышение цен на продукты повлияет на восстановление мировой экономики в реалиях пандемии.

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За год хлеб в Украине подорожал на 50%. За этот период также рекордно выросли в цене масло и сахар. До конца года хлеб и масло продолжать дорожать. Эксперты также прогнозируют рост цен на молочную продукцию и свинину.

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04
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