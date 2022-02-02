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среда, 02 февраля 2022 10:09

В одном из регионов стоимость земли вдвое превышает среднюю по Украине

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В одном из регионов стоимость земли вдвое превышает среднюю по Украине
Рынок земли в Украине работает в течение 7 месяцев. Фото:mapio.net

По итогам первых семи месяцев функционирования рынка земли во Львовской области продано 493 земельных пая площадью 635 га. При этом средняя стоимость гектара составляет около 97,2 тыс. грн, что превышает среднюю цену по Украине более чем в 2,1 раза (45,2 тыс. грн) и уступает только Киевской области — 152,2 тыс. грн.

Об этом сообщается в Департаменте агропромышленного развития Львовской облгосадминистрации.

Таким образом, Львовская область в очередной раз подтверждает статус одной из самых дорогих областей Украины по стоимости земельных долей (паев). В то же время, по площади отчужденных сельскохозяйственных земель область занимает последние места.

Больше всего транзакций с землей проведено в Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

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В целом на территории Львовщины, с момента отмены моратория на отчуждение земель совершили 2279 сделок по земельным участкам сельскохозяйственного назначения на общую площадь - 1,9 тыс. Га

Средняя нормативно-денежная оценка пашни в области составляет 21,5 тыс. грн. Однако, как мы видим, фактическая цена продажи больше, чем в 4,5 раза.

В Украине около 13 млн га сельхозземли обрабатывается нелегально. Нелегальный экспорт аграрной продукции ежегодно наносит экономике Украины ущерб в размере $2 млрд.

Об этом в интервью порталу "Бизнес Цензор" заявил глава Комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

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Дата
02
февраля

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