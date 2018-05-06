В НАЗК назвали зарплату новоизбранного председателя за первый месяц работы

Александр Мангул за первый месяц заработал 120 тыс. Грн. Фото: news.bigmir.net

За апрель новый председатель Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции Александр Мангул получил 119 909 гривен заработной платы без учета налогов, сообщила пресс-служба агентства.

"Из указанной суммы было удержано 21584 гривны налога на доходы физических лиц, а также 1799 гривен военного сбора. Общая сумма выплаты составила 96 527 гривен, в первой половине месяца 46000 гривен и во второй половине 50 527 гривен", - рассказали в Назка .

Также добавили, что такую ​​же сумму в дальнейшем председатель агентства будет получать ежемесячно.

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Мангул возглавил НАЗК 28 марта.

Согласно законодательству, среди функций Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции является контроль и проверка деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, хранения и обнародования таких деклараций, проведение мониторинга образа жизни этих людей. Александр Мангул будет более эффективным руководителем Национального агентства по предупреждению коррупции, чем его предшественник Наталья Корчак.