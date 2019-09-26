В налоговой декларации Маркаровой нашли недостоверные данные

Министра финансов Оксану Маркаров вызвали в Нацагентство по вопросам предупреждения коррупции 3 октября. Фото: kp.ua

Министра финансов Оксану Маркарову вызвали в Нацагентство по предупреждению коррупции.

Подозревают, что Маркарова в налоговой декларации указала недостоверные данные о доходах, сообщили в Нацагентстве.

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"Национальное агентство осуществляет сбор фактических данных по признакам возможного нарушения части четвертой статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Министра финансов ожидают 3 октября с 10.00 до 12.00 для дачи объяснений. Если подозрения подтвердят, то составят протокол об административном правонарушении.

НАБУ открыло 3 дела против Якова Смолия, главы Национального банка. Проверка установила, что он в декларациях за 2015, 2016 и 2017 годы вносил недостоверные данные. Об этом сообщил Александр Свириденко, руководитель пресс-службы НАЗК.