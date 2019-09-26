В налоговой декларации Маркаровой нашли недостоверные данные

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
2 Просмотров: 1134
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 1323
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 666
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 6327
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9252
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2322
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 540
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3195
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3627
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1530
Фото
Все фото
5
16
13
6
4
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
В Украине появились кубические арбузы
В Украине появились кубические арбузы
Видео
Все видео
Гривна празднует день рождения
Гривна празднует день рождения
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Интервью
1/5
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 162
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 279
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5787
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5445
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1737
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 сентября 2019
Просмотров: 0
Нічний рейд
Недавно стояли гарні місячні ночі — безмовні, ясні й холодні. Й мені не раз згадувалася одна давня героїчна авантюра, яка, з огляду на свою ...
четверг, 26 сентября 2019 15:54

В налоговой декларации Маркаровой нашли недостоверные данные

  Комментировать
В налоговой декларации Маркаровой нашли недостоверные данные
Министра финансов Оксану Маркаров вызвали в Нацагентство по вопросам предупреждения коррупции 3 октября. Фото: kp.ua

Министра финансов Оксану Маркарову вызвали в Нацагентство по предупреждению коррупции.

Подозревают, что Маркарова в налоговой декларации указала недостоверные данные о доходах, сообщили в Нацагентстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В НАПК сливали персональные данные

"Национальное агентство осуществляет сбор фактических данных по признакам возможного нарушения части четвертой статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Министра финансов ожидают 3 октября с 10.00 до 12.00 для дачи объяснений. Если подозрения подтвердят, то составят протокол об административном правонарушении.

НАБУ открыло 3 дела против Якова Смолия, главы Национального банка. Проверка установила, что он в декларациях за 2015, 2016 и 2017 годы вносил недостоверные данные. Об этом сообщил Александр Свириденко, руководитель пресс-службы НАЗК.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В налоговой декларации Маркаровой нашли недостоверные данные». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
сентября

В Польше запретили украинскую молодежную организацию

Будущий глава государствао принял участвие в грабеже поезда

Самое читаемое
Показали редкие фото украинского села конца XIX в.
Показали редкие фото украинского села конца XIX в.
20
 Просмотров: 72041
Евреи, ЛГБТ и темнокожие - украинский журналист показал колорит Нью-Йорка
Евреи, ЛГБТ и темнокожие - украинский журналист показал колорит Нью-Йорка
16
 Просмотров: 26426
Необычные торты интригуют клиентов пекарни
Необычные торты интригуют клиентов пекарни
23
 Просмотров: 17948
Следователи, спецназ и Нацгвардия: Закарпатье всколыхнули массовые обыски
Следователи, спецназ и Нацгвардия: Закарпатье всколыхнули массовые обыски Просмотров: 12366
Какие моторные масла не прошли лабораторные исследования качества
Какие моторные масла не прошли лабораторные исследования качества
21
 Просмотров: 12168
Экономика
Переговоры в активной стадии - Кабмин прокомментировал вероятность продолжения сотрудничества с МВФ
Переговоры в активной стадии - Кабмин прокомментировал вероятность продолжения сотрудничества с МВФ
ДТЭК привез четвертое судно с углем из Колумбии
ДТЭК привез четвертое судно с углем из Колумбии Просмотров: 135
Очереди в отделениях банков могут исчезнуть
Очереди в отделениях банков могут исчезнуть Просмотров: 441
МВФ пока не готов выделить деньги Украине: причины
МВФ пока не готов выделить деньги Украине: причины Просмотров: 675
Экономист объяснил, почему в Украине могут исчезнуть мелкие предприниматели
Экономист объяснил, почему в Украине могут исчезнуть мелкие предприниматели
 Просмотров: 1386
Больше всего комментируют
5
Трамп: Зеленский согласился на обнародование разговора
5
Президент объяснил слова о "на 100% его человеке" в ГПУ
4
Зеленский раскрыл детали разговора с Лавровым
3
"Сценарий будет очень плохой" - социолог предостерегла Зеленского от договорняков с Россией
3
"Потакает врагу" - в Раде призвали уволить представителя правительства
Голосов: 21847
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua