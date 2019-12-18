В Нацбанке объяснили, грозит ли Украине финансовый кризис в следующем году

Иностранцы в основном скупили долгосрочные ОВГЗ. Краткосрочные с погашением в 2020 году составляют 15%. Фото: Depositphotos

В Украине курс валют плавающий, а не фиксированный. Гривна может не только девальвировать, но и укрепляться в зависимости от спроса и предложения валюты на рынке, объясняет заместитель главы Нацбанка Олег Чурий.

"Украина пережила несколько крупных кризисов, и это влияет на восприятие людей. Но эти кризисы были в первую очередь связаны с непоследовательной экономической политикой. Так, во время последнего кризиса война была значимым фактором, но не менее важным было и то, что страна не развивалась. Были огромные перекосы в экономике: фиксированный курс, огромный дефицит бюджета, проблемы с платежным балансом и в энергетической сфере", - говорит Чурий, передает "Сегодня".

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По его словам, сегодня нет большого бюджетного дефицита, низкая инфляция, банковская система здорова, экономика растет.

"Конечно, есть риски, связанные с тем, что иностранные инвестиции могут влиять на валютный рынок и когда заходят, и когда выходят. Но это естественный процесс. Так работают все развивающиеся страны. Давайте анализировать глубже: иностранцы же не пришли для краткосрочных спекуляций. Сегодня их портфель ОВГЗ только на 15% состоит из коротких бумаг с погашением в 2020 году, все остальное - среднесрочные и долгосрочные инвестиции на срок до 6 лет", - отмечает заместитель главы НБУ.

Национальный банк Украины на 18 декабря установил курс доллара на уровне 23,46 грн. В то же время в бюджет-2019 до конца года закладывали 29,4 грн/долл.