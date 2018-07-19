В НАБУ должны разобраться со всей "грязью" против травяного завода ФФУ - заявление

ООО "ФФУ Продакшн" заявляет, что предоставляет НАБУ всю необходимую для следствия по делу скандала вокруг закупок футбольного покрытия информацию. Фото: ФФУ

ООО "ФФУ Продакшн" предоставляет НАБУ всю запрашиваемую информацию, является максимально открытым к сотрудничеству со следствием и надеется, что детективы таки "расставят все точки над "і" в искусственно созданном скандале вокруг закупок футбольного покрытия. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Общества .

"Мы убеждены, что НАБУ на этапе внесения сведений в ЕРДР действовало в соответствии с требованиями действующего законодательства. Вместе с тем, начало следствия во многом было обусловлено распространением в СМИ неправдивой информации относительно "ФФУ Продакшн". В связи с этим, наша компания заинтересована в том, чтобы детективы действительно объективно и беспристрастно разобрались в ситуации, четко отделили "грязь", которая искусственно сфабриковаласи и выливался через отдельные СМИ на нашу компанию", - сообщили в ООО.

На предприятии также отметили, что предоставляют на запросы следствия все необходимые документы и сведения.

"Мы подтверждаем свою готовность к всестороннему сотрудничеству с детективами, и предоставлять НАБУ исчерпывающую и объективную информацию о нашей работе", - отметили в пресс-службе.

СМИ разоблачили пиар-компанию, которая с начала текущего года работала на дискредитацию деятельности Федерации футбола Украины. В частности, за медийными провокациями против ФФУ и ее главы стояла днепровская фирма "Underdog" The UnLawyers. Методы работы указанной компании сводятся к созданию фейковых журналистских расследований, фейковых фейсбук-страниц и проплаченных акций протеста. Также, как удалось выяснить, именно представители "Underdog" The UnLawyers инициировали заявления в НАБУ о якобы незаконности тендеров по закупке искусственного футбольного покрытия в компании ООО "ФФУ Продакшн". Для этого компания привлекла подконтрольную себе ГО - "Инициативы будущего". Как ранее сообщали СМИ, в начале июня на основании сообщений в прессе, НАБУ открыло уголовное производство по факту закупки услуг по реконструкции футбольных полей в ООО "ФФУ Продакшн".