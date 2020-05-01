В МВФ прокомментировали состояние сотрудничества с Украиной

В МВФ прокомментировали сотрудничество с Украиной. Фото: Reuters

Международный валютный фонд уверяет, что продолжает тесный контакт с властью в Киеве по новой программе Фонда.

"Как правило, мы не комментируем утечки информации", - отметили в Фонде в ответ на запрос Укринформа на просьбу прокомментировать публикацию в украинских СМИ о письме главы Миссии МВФ в Украине Рон ван Родена в Офис президента Украины относительно законодательства о НАБУ.

Представитель Фонда предупредил украинскую сторону, что "любые законодательные изменения, которые сужают независимость НАБУ, будут восприняты как отказ от предыдущих антикоррупционных обязательств и требовать корректировки любой новой программы от МВФ".

"Мы тесно контактируем с украинской властью и обсуждаем параметры новой договоренности с МВФ, которая помогла бы Украине эффективно справляться с влиянием коронавирусного кризиса в экономической и медицинской сферах", - отметили в пресс служба МВФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МВФ встал на защиту НАБУ

Как сообщалось, в начале декабря прошлого года, после телефонного разговора президента Владимира Зеленского и директора-распорядителя МВФ Кристалиной Георгиевой, стороны достигли предварительной договоренности о новой трехлетнюю программу в формате расширенного финансирования (EFF) на общую сумму 5,5 млрд долл.