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среда, 12 августа 2020 09:45

В мире сократилось производство вина: цифры

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В мире сократилось производство вина: цифры
В прошлом году больше всего вина произвела Италия - 47,5 млн гл. Фото: pixabay.com

В 2019-м в мире произвели 260 млн гл вина, а в 2018 году - 294 млн гл. За год мировое производство упало на 11%.

В прошлом году больше всего вина произвела Италия - 47,5 млн гл. Почти половину страна экспортировала - 21,6 млн гл.

Испания в 2019-м году произвела 33,5 млн гл напитка. На экспорт ушло 21,3 млн гл. вина, передает УНН.

Замыкает тройку лидеров по экспорту напитка Франция с показателем в 14,2 млн гл.

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Согласно данным Госстата, Украина больше иностранного вина покупает в Италии, а продает отечественное - преимущественно в Германию. Напиток отечественного производства украинцы покупают чаще, чем импортное.

В январе-апреле Украина продала за границу вина на $4,8 млн. Больше всего импортировали украинского румыны - на $805 тыс.

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