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четверг, 11 июля 2019 12:01

В мире подорожала нефть: цены

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В мире подорожала нефть: цены
Четыре недели подряд США фиксирует сокращение запасов нефти. Это одна из причин, почему нефть подорожала. Фото: Українська Енергетика

Нефть на мировых рынках стремительно подорожала.

Цена Brent 11 июля выросла до $67,04 за барр. За сутки повысилась на 4,5%, передает Интерфакс.

В краткосрочной перспективе на нефтяной рынок будет влиять сохранения напряженности в отношениях между США и Ираном.

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4 недели подряд США фиксирует сокращение запасов нефти. На прошлой неделе они упали на 9,5 млн барр. Из-за этого цены на нефть в мире выросли.

Также на рынок давят решение президента США Дональда Трампа решить торговую войну с Мексикой через наличие конфликта с Китаем. Так, трейдеры негативно восприняли новость, что США вводят пошлину на все товары из Мексики.

7 июля впервые в истории Украины в Одессу доставили партию нефти из США. Ее закупила компания "Укртантнефть" для переработки на мощностях Кременчугского НПЗ. Следующий танкер с нефтью может прибыть в Одессу уже в августе этого года.

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