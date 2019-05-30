В Минэнерго объяснили, кому принадлежит Калушская ТЭЦ

Минэнерго опровергло предположение Андрея Геруса, что Калушскую ТЭЦ на правах концессии - бесплатно могут передать в частную собственность. Фото: Hubs.ua

Калушская ТЭЦ перешла из государственной в коммунальную собственность. Такое решение на заседание 22 мая приняло правительство.

Однако территориальная община г. Калуш не может передавать ТЭЦ в частную собственность. Она обязана использовать предприятие по целевому назначению, сообщили в министерстве энергетики и угольной промышленности.

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Таким образом, министерство опровергло предположение представителя президента в Кабмине Андрея Геруса, что Калушскую ТЭЦ на правах концессии - бесплатно могут передать в частную собственность.

Калушская ТЭЦ - это объект электроэнергетики и фактически единственный объект генерации и покупатель угля на западной Украине, который не принадлежит ДТЭК Ахметова.