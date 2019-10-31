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четверг, 31 октября 2019 08:26

В МИД прокомментировали разрешение Дании на построение нового российского трубопровода

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В МИД прокомментировали разрешение Дании на построение нового российского трубопровода
У Міністерстві закордонних справ України прокоментували дозвіл на будівництво нового російського газопроводу.Фото: unian.ua

30 октября стало известно, что Дацко энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток-2". Украинская сторона прокомментировала разрешение.

МИД Украины рассчитывает на твердую позицию ЕС в вопросе полного распространения обновленных правил Третьего энергетического пакета на проект "Северный поток-2", прокомментировала пресс-секретарь министерства Екатерина Зеленко, пишет УНН.

"МИД известно о предоставлении органами власти Дании разрешения на проведение работ по построению Северного потока-2. Позиция Министерства остается неизменной - проект несет реальные угрозы безопасности региона Балтийского моря, а также вызовы энергетической безопасности Украины и других государств Восточной Европы. Убеждены, что сам факт того, что рассмотрение этого вопроса вызвал столько дискуссий в датском обществе является подтверждением этих опасностей ", - прокомментировала пресс-секретарь.

В МИД Украины подчеркнули, что введение "Северного потока-2" в эксплуатацию позволит еще больше усилить доминирующие позиции ОАО "Газпром" на европейском энергетическом рынке.

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"Северный поток - 2" - строится магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной более 1200 км. Есть расширением "Северного потока". При этом, трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран - Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.

Россия получила разрешение от Дании на строительство в ее водах газопровода "Северный поток-2".

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31
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