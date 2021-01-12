В Киеве подорожало жилье: как изменились цены за год

За 2020 год цены увеличились на 13,4%. Фото: pexels.com

Средние цены на киевском первичном рынке недвижимости достигли 31 238 грн/м².

За 2020 год они увеличились на 13,4% или на 3680 грн, рассказывает портал "Столичная недвижимость".

В 20% квартир высшего ценового сегмента средняя цена составила 52 827 грн/м², а в 20% квартир низкого ценового сегмента – 19 716 грн/м². Индекс отношение цены "дорогого" жилья к "дешевому" в целом составил 2,7.

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Увеличение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось во всех административных районах Киева: от 0,1% в Дарницком и Днепровском, до 5,1% в Подольске.

Самое дорогое жилье в Печерском районе города. Средняя цена квартиры здесь 4,7 млн грн, или 53 тыс грн/м². Дешевле в Деснянском - 1,4 млн грн или 23 тыс грн/м².

Правительство продлило действие Государственной программы обеспечения молодежи жильем до 2023 года.