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понедельник, 14 февраля 2022 18:15

В Киеве количество автомобилей вдвое превышает возможности дорожной сети

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В Киеве количество автомобилей вдвое превышает возможности дорожной сети
Количество зарегистрированных транспортных средств в Киеве за последние семь лет выросло вдвое. Фото: УП

По состоянию на январь 2022 года максимальное суточное количество активных автомобилей в Киеве составляет 1,13 миллиона единиц.

Об этом рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации по осуществлению самоуправляющихся полномочий Константин Усов в комментарии ЭП.

Если в январе 2015 года в столице было зарегистрировано 695 тыс. машин, то в январе 2022 года – 1,38 млн.

Между тем, дорожная сеть столицы рассчитана на 500 тыс машин.

В 2021 году по сравнению с 2020 годом прирост среднесуточного количества авто составил 21%, по данным КГГА.

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"Если все эти автомобили разместят бампер к бамперу на одной площадке, их площадь будет равна площади массива Оболонь", – заявил Усов.

По данным заместителя киевского городского головы по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий в сфере цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Петра Оленича, среднесуточное количество уникальных транспортных средств в Киеве составляет 820 тыс. единиц.

Эта цифра включает "низкий" трафик в выходные и праздничные дни.

Впервые количество активных автомобилей в дорожной сети Киева удалось сосчитать в 2015 году. Тогда их было чуть больше 600 тыс. Считали их другим способом – с помощью транспортной модели города.

Число зарегистрированных транспортных средств в Киеве за последние семь лет выросло вдвое, сообщают в главном сервисном центре Министерства внутренних дел.

По Киевским дорогам пользуются 60% киевлян и 30% жителей городов-спутников. Еще 10% приходится на транзитный транспорт.

В прошлом году киевские водители потратили 229 часов или 9,5 дней на пробки (в 2020 – 207 часов и, соответственно, 8,5 дней). А украинская столица переместилась на третье место с седьмого по продолжительности задержек дорожного движения.

В среднем поездки киевлян продолжаются на 56% дольше, чем могли бы продолжаться на пустых дорогах. В прошлом году этот показатель составил 51%, подсчитала нидерландская компания TomTom, занимающаяся навигацией и цифровым картографированием.

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