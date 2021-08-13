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пятница, 13 августа 2021 18:07

В Киев по Днепру плывет баржа с арбузами

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Из Херсона в Киев по реке Днепр отправилась баржа с арбузами. Об этом сообщил руководитель кооператива "Южный союз".

Автор: Нібулон
  Переправка арбузов рекой - это социальный проект оператора перевозок "Нибулон"
Переправка арбузов рекой - это социальный проект оператора перевозок "Нибулон"

Арбузы вырастили в селе Чулаковка возле Херсона. Баржа будет переправляться 4-5 дней. Ягоды продадут в супермаркете "Сильпо".

Баржи с арбузами отправляют в Киев из Херсона в течение 5 лет. Это лучший способ транспортировки, так как во время перевозки грузовиками портится 10-13% арбузов.

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Переправка арбузов рекой - это социальный проект оператора перевозок "Нибулон". Так хотят обратить внимание на экономические проблемы речного транспорта в Украине.

Автор: Нібулон
  Переправка арбузов рекой - это социальный проект оператора перевозок "Нибулон"
Переправка арбузов рекой - это социальный проект оператора перевозок "Нибулон"

"Для развития отрасли необходимо отменить акцизный налог на горючее или компенсировать этот налог при речных грузовых и пассажирских перевозках, плату за разведение и подъем ферм мостов; плату за прохождение шлюзами Днепровского каскада; рентную плату за специальное использование воды. Все эти мероприятия являются общемировой практикой, ведь в одной стране нет такой чрезмерной и необоснованной налоговой нагрузки на внутреннем водном транспорте", - пояснили в "Нибулоне".

В прошлом году в столицу из Херсона переправили 300 тонн отборных бахчевых.

Баржами арбузы стали возить 5 лет назад. Оказалось, это дешевле, чем грузовиками. Одна баржа равна 15 КамАЗам с прицепами.

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