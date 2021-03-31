В каких сферах предлагают самые высокие зарплаты

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 396
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Просмотров: 333
Заберите у них право голоса - реакция соцсетей на победу Аксенова
Заберите у них право голоса - реакция соцсетей на победу Аксенова
Просмотров: 819
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 216
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Просмотров: 252
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 684
Как сделать детей более ответственными
Как сделать детей более ответственными
Просмотров: 135
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Просмотров: 144
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Просмотров: 531
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
Просмотров: 3510
Фото
Все фото
7
3
5
5
8
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
В Днепре началось строительство нового аэропорта
В Днепре началось строительство нового аэропорта
Поляки не будут платить за &quot;понты&quot; - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Поляки не будут платить за "понты" - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
В Украине начнут собирать американские вертолеты &quot;Ирокез&quot;
В Украине начнут собирать американские вертолеты "Ирокез"
Видео
Все видео
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Интервью
1/5
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 396
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 216
"Преступникам достаточно легко похитить такие автомобили" - юрист рассказал, какие модели исчезают чаще всего
"Преступникам достаточно легко похитить такие автомобили" - юрист рассказал, какие модели исчезают чаще всего
Просмотров: 1224
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 684
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 459
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
30 марта 2021
Просмотров: 558
Хитра жінка
– Треба було думати раніше. Речі свої хочеш забрати? То лови, – кричить Оксана, дружина мого товариша Олексія. З балкона третього ...
среда, 31 марта 2021 10:05

В каких сферах предлагают самые высокие зарплаты

  Комментировать
В каких сферах предлагают самые высокие зарплаты
В среднем в этих областях готовы платить около 22 тыс. грн. Фото: pixabay

Самые высокие зарплаты в Украине предлагают в сферах информации и телекоммуникаций, авиационного транспорта, финансовой и страховой деятельности.

В среднем в этих областях готовы платить около 22 тыс. грн, сообщают в Госстате.

Самые высокие зарплаты предлагают в таких сферах:

- Информация и телекоммуникации - 23 тыс. грн;

- Авиационный транспорт - 22 613 грн;

- Финансовая и страховая деятельность - 22 319 грн;

- Профессиональная, научная и техническая деятельность - 17 550 грн;

- Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование - 15 929 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Долг по выплате зарплат растет - Госстат

Самая низкая оплата труда в в почтовом и курьерской деятельности. В среднем там предлагают 7 436 грн. В сфере временного размещения и организации питания - 7 892 грн, сельском хозяйстве - 9 338 грн.

В 2020 году средняя заработная плата украинцев выросла на 15,7%. В феврале 2021-го она составляла 12 549 грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В каких сферах предлагают самые высокие зарплаты». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
марта

Джо Байден сравнил американский аэропорт со "страной третьего мира"

Убийца 27-летнего закарпатца пытался покончить с собой

К юбилею революции возвели уникальную башню

Самое читаемое
Студентка бросила учебу и разбогатела на продаже откровенных фото
Студентка бросила учебу и разбогатела на продаже откровенных фото
6
 Просмотров: 17496
Самую татуированную женщину страны затравили в сети за необычную внешность: &quot;горячие&quot; фото тату-модели
Самую татуированную женщину страны затравили в сети за необычную внешность: "горячие" фото тату-модели
7
 Просмотров: 14319
Бедно, убого и тесно. Как выглядели квартиры в СССР - фото
Бедно, убого и тесно. Как выглядели квартиры в СССР - фото
9
 Просмотров: 8847
Гороскоп на 30 марта: в чью жизнь придут деньги и признание
Гороскоп на 30 марта: в чью жизнь придут деньги и признание
 Просмотров: 8658
Мисс идеальная грудь опубликовала очень откровенные фото
Мисс идеальная грудь опубликовала очень откровенные фото
4
 Просмотров: 7731
Экономика
Евро обвалился к гривне
Евро обвалился к гривне Просмотров: 549
Почему не берут на работу: 5 самых распространенных ошибок при поиске
Почему не берут на работу: 5 самых распространенных ошибок при поиске Просмотров: 738
Виновных в деле Приватбанка не накажут - эксперт
Виновных в деле Приватбанка не накажут - эксперт
 Просмотров: 324
Налоговая амнистия: Рада сделала первый шаг
Налоговая амнистия: Рада сделала первый шаг Просмотров: 450
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
 Просмотров: 396
Больше всего комментируют
9
В партии Зеленского хотят найти "подстрекателей" протеста под ОП
8
Уволенный Тупицкий созывает заседание КСУ
2
В Крыму на 12 лет осудили пенсионерку - за "шпионаж" в пользу Украины
2
Украина готова к наступлению на Донбассе, но есть риски - Хомчак
1
Тупицкий будет оспаривать указ Зеленского
Голосов: 26348
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть