В каких сферах предлагают самые высокие зарплаты

В среднем в этих областях готовы платить около 22 тыс. грн. Фото: pixabay

Самые высокие зарплаты в Украине предлагают в сферах информации и телекоммуникаций, авиационного транспорта, финансовой и страховой деятельности.

В среднем в этих областях готовы платить около 22 тыс. грн, сообщают в Госстате.

Самые высокие зарплаты предлагают в таких сферах:

- Информация и телекоммуникации - 23 тыс. грн;

- Авиационный транспорт - 22 613 грн;

- Финансовая и страховая деятельность - 22 319 грн;

- Профессиональная, научная и техническая деятельность - 17 550 грн;

- Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование - 15 929 грн.

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Самая низкая оплата труда в в почтовом и курьерской деятельности. В среднем там предлагают 7 436 грн. В сфере временного размещения и организации питания - 7 892 грн, сельском хозяйстве - 9 338 грн.

В 2020 году средняя заработная плата украинцев выросла на 15,7%. В феврале 2021-го она составляла 12 549 грн.