В каких регионах Украины заправляться выгоднее всего

Самый дешевый А-95 в Сумской области, самый дорогой — в Луганской. Фото: pixabay.com

На 23 марта средняя цена А-95 по Украине – 28,98 грн/л.

В зависимости от региона цифры разнятся, сообщает сайт "Сегодня".

Самый дешевый бензин А-95 в таких областях:

• Сумская – 28,02 грн/л;

• Харьковская – 28,26 грн/л;

• Черниговская – 28,49 грн/л.

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Самый дорогой А-95 в таких регионах:

• Луганская область – 30,33 грн/л ;

• Киев – 30,06 грн/л ;

• Львовская область – 29,66 грн/л.

Ранее крупные сети автозаправочных станций подняли цены на бензин и дизельное топливо в пределах 0,1-1 грн/л.