В каких регионах Украины заправляться выгоднее всего

На 23 марта средняя цена А-95 по Украине – 28,98 грн/л.
В зависимости от региона цифры разнятся, сообщает сайт "Сегодня".
Самый дешевый бензин А-95 в таких областях:
• Сумская – 28,02 грн/л;
• Харьковская – 28,26 грн/л;
• Черниговская – 28,49 грн/л.
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Самый дорогой А-95 в таких регионах:
• Луганская область – 30,33 грн/л ;
• Киев – 30,06 грн/л ;
• Львовская область – 29,66 грн/л.
Ранее крупные сети автозаправочных станций подняли цены на бензин и дизельное топливо в пределах 0,1-1 грн/л.
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