В каких областях нарастили темпы строительства больше всего в 2021 году

В 2021 году строительная отрасль Украины стабильно росла. Фото: pixabay.com

В прошлом году в Украине выполнили строительные работы почти на 254 млрд грн.

Об этом сообщила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская, информирует "Урядовий портал".

"На протяжении 2021 года строительная отрасль Украины сохраняла стабильные темпы роста объемов строительства. Следовательно, по сравнению с 2020 годом, индекс строительной продукции вырос на 105,1%. Лидерами по темпам роста строительства стали три области – Тернопольская, Винницкая и Черкасская", – отметила Наталья Козловская.

В частности, индекс строительной продукции (по сравнению с 2020 годом) в Тернопольской области составил 137,3%, Винницкой – 120,1%, Черкасской – 117,6%. Объемы строительных работ в 2021-м увеличили предприятия 13 регионов.

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На общую тенденцию в декабре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем отразился рост объемов строительства нежилых зданий на 79,9% и инженерных сооружений на 96,2%. По итогам года индекс строительства инженерных сооружений составил 60,3%, жилых зданий – 15,1% и нежилых – 24,6%.

Новое строительство и реконструкция составили 55% общего объема производимой продукции, а капитальный и текущий ремонты – 45% соответственно.

Предприятиями восьми регионов страны (г. Киев, Одесская, Днепропетровская, Харьковская, Львовская, Киевская, Винницкая и Донецкая области) выполнено 76% общего объема строительства.

В декабре прошлого года в среднем одному штатному работнику в строительстве начислено 12 957 грн, что больше на 10,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 12,0% по сравнению с декабрем 2020-го.

По этому показателю строительство заняло 15 место среди 16 видов экономической деятельности.

В рамках программы "Большая стройка" в этом году планируется построить и реконструировать 715 объектов по всей стране. Среди этих объектов – 5,5 тыс. км дорог государственного значения, минимум 1,4 тыс. км дорог местного значения, 282 образовательных учреждения, 68 медицинских заведений, 339 спортивных объектов, более 6,8 тыс. спортивных площадок в дворах".