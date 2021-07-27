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вторник, 27 июля 2021 14:27

В Globalmoney не опровергли и не подтвердили наличие страницы "Вконтакте"

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Представительница платежной системы Globalmoney Татьяна Лысенко сначала опровергала наличие корпоративной страницы компании в запрещенной в Украине российский социальной сети "ВКонтакте", но после уточняющих вопросов заявила, что не располагает информацией о наличии страницы.

"Нет... Ну, я такой информацией не владею. Не знаю", - заявила представительница Globalmoney в ответ на вопрос относительно страницы.

Сейчас в сети "ВКонтакте" действует страница Global24 (электронный кошелек системы Globalmoney) с символикой компании, который наполняется официальными новостями Globalmoney. Также на странице действует поддержка пользователей. В комментариях к постам на вопросы отвечает представитель Global24.

 

В частности представитель Global24 консультирует клиентов по поводу перевода средств с Украины на карточки российских банков. Также ГлобалМани признает, что работает с "любым банком" на территории РФ.

 

Кроме того, на странице Global24 в "Вконтакте" имеется реклама совместного проекта Globalmoney и российского государственного банка ВТБ "ВТБ24. Большое преимущество". Реклама датирована 17 апреля 2017 года, то есть уже после введения санкций СНБО против российских банков в марте 2017 года. Ссылка, ведущая со страницы Global24 в "Вконтакте" на украинский сайт Global24 пока недействительна.

 

В то же время Татьяна Лысенко категорически отрицала возможность обналичивания средств в кошельках Global24 через незаконные финансовые учреждения так называемых ДНР и ЛНР. Отвечая на вопрос о рекламе незаконного финансового учреждения так называемой ЛНР "Первый коммерческий центр" о возможности снятия средств с кошельков Global24 непосредственно в оккупированном Луганске Татьяна Лысенко, что это "невозможно".

"Это невозможно, вообще невозможно. Этого нет. Утверждаю, что не работает (Globalmoney с незаконными учреждениями так называемых ДНР И ЛНР). Потому что Globalmoney, когда партнеров подбирает - это очень много обязательств - мы не работаем на неподконтрольной Украине территории" , - отметила Татьяна Лысенко.

Напомним, что согласно решению СНБО Украины от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" веб-ресурс интернет-компании "ВКонтакте" был заблокирован на территории Украины. 14 мая 2020 года эти санкции были продлены соответствующим решением СНБО и утверждены указом президента Владимира Зеленского. Этому предшествовал призыв СБУ продлить санкции против "Вконтакте" как информационной платформы для осуществления гибридной агрессии против Украины.

Кроме того, 16 марта 2017 года были введены санкции СНБО Украины против российских банков - в том числе ПАО "ВТБ Банк". Эти санкции были продлены решением СНБО от 18 июня 2021 года и утверждены указом президента Владимира Зеленского.

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