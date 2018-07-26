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четверг, 26 июля 2018 09:20

В Фонде госимущества подсчитали выгоду для бюджета от запуска единой базы данных оценки недвижимости

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В Фонде госимущества подсчитали выгоду для бюджета от запуска единой базы данных оценки недвижимости
Запуск Единой базы данных оценки недвижимости с автоматической проверкой отчетов оценщиков увеличит поступления в госбюджет на 2-3 млрд грн в год. Фото: Униан

Запуск обновленной Единой базы данных оценки недвижимости и электронного модуля оценки с автоматической электронной проверкой каждого отчета оценщиков на соответствие заложенным ценовым показателям минимально допустимой стоимости позволит увеличить поступления в государственный бюджет на 2-3 млрд грн ежегодно.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины.

Как отметили в ФГИУ, до введения в действие Единой базы данных отчетов об оценке с модулем электронного определения оценочной стоимости в Украине наблюдалась существенная проблема в сфере оценки для целей налогообложения.

Поскольку, в соответствии со статьей 172 Налогового кодекса Украины, доход физического лица от продажи недвижимого имущества исчисляется исходя из цены такой продажи, но не ниже оценочной стоимости такого объекта, происходило постоянное существенное занижение оценочной стоимости такого имущества до 149 тыс. грн за объекты, которые стоили намного дороже. Подобное занижение имело целью уменьшить сумму налога на доходы физического лица, военного сбора, а также для избежание финансового мониторинга и надлежащего порядка осуществления расчетов безналичным способом.

"Это станет еще одним фактором в борьбе с коррупцией, который не позволит осуществлять куплю-продажу имущества по заниженной цене в 149 тыс. грн. Благодаря внедрению новой системы, поступления в государственный бюджет Украины увеличатся на 2-3 млрд грн ежегодно", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, на прошлой неделе Фонд госимущества запустил обновленную Единую базу данных оценки недвижимости и электронный модуль оценки, что подразумевает автоматическую электронную проверку каждого отчета оценщиков на соответствие заложенным ценовым показателям минимально допустимой стоимости.

До этого в апреле Фонд госимущества разработал новые правила оценки государственного имущества в соответствии с новым законом о приватизации и отправил на утверждение в Кабинет министров проект о внесении изменений в существующую методику оценки.

Униан
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