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среда, 30 октября 2019 09:40

В Европейской Бизнес Ассоциации раскритиковали налоговые инициативы Гетманцева

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В Европейской Бизнес Ассоциации раскритиковали налоговые инициативы Гетманцева
В Европейской Бизнес Ассоциации раскритиковали налоговые инициативы Гетманцева. Фото: dsbt.gov.ua

Европейская Бизнес Ассоциация, объединяющая более 1000 украинских и иностранных компаний, работающих в Украине, направила официальное письмо на имя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева с существенными замечаниями по законопроектам 1209, 1209- 1, 1210 и 1210-1.

Рассмотрение этих законопроектов запланировано парламентом на текущую неделю.

"Ряд предложений, которые содержатся в законопроектах, продолжает вызывать серьезное беспокойство у компаний-членов Ассоциации", - заявила в письме исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

Всего в ЕВА определили 11 системных проблем данных законопроектов. В частности, бизнес выступает категорически против штрафных санкций по налоговым накладным, изменений в правила трансфертного ценообразования, доначисления НДС при экспорте, и тому подобное.

Особое внимание в Европейской Бизнес Ассоциации обратили на исключение из Налогового кодекса норм о личной ответственности налоговых инспекторов за необоснованные доначисления по налогам и сборам.

"Налогоплательщикам удалось наладить конструктивный диалог с налоговыми органами не в последнюю очередь благодаря этой сдерживающей норме в Налоговом кодексе. Призываем сохранить в НКУ принцип личной ответственности налоговых инспекторов", - советует исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

Также в ЕВА негативно отнеслись к усложнению правил трансфертного ценообразования, что может существенно ударить по работе в том числе крупных иностранных инвесторов в Украине.

"Предложенные изменения расширяют права налоговых органов, возлагая значительную тяжесть на налогоплательщиков (например, предоставление налоговым органам информации о заключенных контрактах по сырьевым товарам)", - объясняет Анна Деревянко.

В Европейской Бизнес Ассоциации раскритиковали осложнения процесса учета в налоговом учете процентов по кредитам и другим долговым обязательствам. По мнению ЕВА, это существенно ухудшит доступность кредитов для финансирования украинского бизнеса.

Кроме того, Европейская Бизнес Ассоциация обвинила народных депутатов в избирательном и необоснованно резком повышении налогового давления на отдельные отрасли промышленности.

Речь идет, в частности, о резком росте рентной платы при добыче полезных ископаемых, в т.ч. железной руды.

"Суммы налога вырастут в 4 раза и существенно увеличат себестоимость продукции. И это учитывая чрезвычайно высокую конкуренцию на этом рынке, в частности со стороны Российской Федерации", - напоминает Анна Деревянко.

Также в Европейской Бизнес Ассоциации раскритиковали сохранения отягощающей системы администрирования акцизов на топливо и резкое повышение акцизов на табачные изделия, в частности на табакосодержащие изделия для электронагрева - что, по мнению ЕВА, противоречит нормам Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

"Также Ассоциация настаивает на неукоснительном соблюдении принципа стабильности налогового законодательства и поддерживает заявления премьер-министра Украины о том, что налоговая реформа должна начаться весной 2020, а изменения в налоговое законодательство должны вступить в силу с 2021", - заявила в официальном письме исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

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30
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