В деле Роттердам+ НАБУ - заложник информационных войн между олигархами - Голобуцкий

У НАБУ нет реальных экспертов, которые бы подтвердили коррупционность формулы Роттердам+

У НАБУ нет реальных экспертов, которые бы подтвердили коррупционность формулы Роттердам+. А заявления об отсутствии экспертизы - способ похоронить бесперспективное дело, ведь уже есть экспертизы EURACOAL, Торгово-промышленной палаты и Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз о законности и обоснованности формулы.

Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий в колонке "НАБУ в поисках экспертизы".

"Артем Сытник заявляет, что детективы находятся на финальной стадии расследования "Роттердам+". Довести дела до суда, по его словам, мешает лишь окончательная экспертиза. А эксперты, как сговорившись, говорят немыслимое – действующая методика формирования оптово-рыночной цены электроэнергии (более известная под названием "Роттердам+") оправдана и целесообразна".

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По словам Голобуцкого, еще летом Сытник сетовал на отсутствие профессиональной экспертизы по ценообразованию на уголь, ожидая помощи европейских экспертов. "И уже в сентябре международная помощь подоспела – Европейская ассоциация угля EURACOAL обнародовала отчет, согласно которому "Роттердам+" был признан обоснованной методикой. Более того, оказалось, что схожий принцип импортной альтернативы (формирование цены угля внутренней добычи исходя из конъюнктуры мировых индексов + логистические затраты на доставку) используют такие локомотивы мировой экономики как Германия и Китай", - пишет политолог. Он также напомнил, что ранее аналогичную точку зрения высказывали и украинские экспертные организации: Торгово-промышленная палата Украины и Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз.

"В этой связи можно лишь посочувствовать молодому антикоррупционному органу, который стал заложником информационных войн, затеянных лоббистами враждующих финансово-промышленных групп. Так уж случилось, что ряд из них (включая вышеупомянутого Сергея Лещенко) находится в ближнем круге руководства НАБУ. Приняв на веру лозунги о "коррупционной схеме Роттердам+", Сытник уже и сам не рад, что легкомысленно втянулся в извечную битву производителей и промышленных потребителей электроэнергии", - заявил он.

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По словам Голобуцкого именно Коломойский и Пинчук и их политические агенты "засыпают информпространство и правоохранительные органы бесконечными заявлениями о "коррупции" в Регуляторе" с целью снижения тарифов. "С таким же успехом в коррупционных намерениях они могли обвинить Международный валютный фонд. Глава представительства МВФ Йоста Люнгман неоднократно заявлял, что приведение цены на газ до рыночного уровня является главным условием продолжения кредитования Украины со стороны МВФ. А что такое рыночная цена в понимании крупнейшего кредитора? Все та же импортная альтернатива - цена немецкого газового хаба NCG + затраты на доставку в Украину (так называемая формула "Дюссельдорф+")", - пишет политолог.

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Напомним, по заявлению нардепа от партии УКРОП Виталий Куприй, близкий к Игорю Коломойскому, НАБУ начало досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением со стороны должностных лиц НКРЭКУ в связи с установлением формулы "Роттердам +". Детективы провели обыски в НКРЭКУ, надеясь найти документы, подтверждающие якобы коррупционные действия Нацкомиссии. Но доказательств, которые бы подтверждали версию Куприя, детективы не нашли.

Эксперты не раз заявляли, что депутаты и активисты активно используют Национальное антикоррупционное бюро Украины в политической и экономической борьбе. В итоге бюро не может завершить расследования в силу того, что виновность невозможно доказать.

Основным критиком формулы Роттредам+ является олигарх Игорь Коломойский. Это подтверждает систематическая работы его СМИ по дискредитации формулы. Об этом пишет политолог Виталий Кулик.