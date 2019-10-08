В бюджет заложили средства на перепись населения: назвали сумму

Перепись населения поможет эффективнее тратить бюджетные средства в будущем. Фото: uiamp.org.ua

На проведение общенациональной переписи населения правительство Украины планирует потратить 3,43 млрд грн.

Такую сумму предусмотрели в проекте бюджета на 2020 год, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Чиновники надеются, что перепись позволит более эффективно расходовать государственные средства в будущем. Также выступают за открытие статистических данных, которые получат от разных статистических наблюдений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В правительстве задумались об электронной переписи населения

"Министерство финансов выступает за открытие обезличенных микроданных об условиях жизни украинских домохозяйств, собранные на средства налогоплательщиков, для всех желающих исследователей и работает над этим в партнерстве с Госстатом и Минэкономразвития. Тогда 2020 войдет в историю не только как год второго переписи, но и как год, когда выборочные данные наконец откроют свой мощный потенциал", - сообщил заместитель министра финансов Украины Юрий Джигир.

За всю историю Украины перепись населения проводилась лишь раз в 2001 году.

Численность населения Украины по состоянию на 1 августа 2019 года составила 41,99 млн человек. За год украинцев стало меньше почти на 1 млн, ведь еще 1 сентября 2018 года насчитали 42,24 млн человек.